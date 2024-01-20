ВСУ близки к новым успехам в районе Роботиного в Запорожской области

По информации депутата Запорожского Облсовета Сергея Лыщенко, ВСУ ведут ожесточенные бои с подразделениями преступной армии РФ за контроль над выступлением в районе Роботиного и Новопрокоповки.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Запорожской области

Лищенко подчеркнул, что в последнее время активность российских окупантов в этом направлении значительно снизилась, что облегчило условия боевой работы украинским военным.

В последние дни снизилась активность врага. Оккупанты проводят там определенную разведку боем, но это уже не та активность, которая была несколько месяцев назад. Если раньше это было до 10 или 12 атак в сутки, с целью выбить защитников, то сейчас это 2 или 3 атаки в день. Они не той степени активности, которая была раньше, - объясняет депутат Запорожского Облсовета. Поделиться

Он подчеркнул, что на активность российских военных преступников повлияло ухудшение погодных условий и опрокидывание части подразделений на другие направления.

Также, по имеющейся информации, частично определенные силы РФ были переброшены из Запорожской области на Авдеевское и Херсонское направление. Их использовали для штурма Крынок, поэтому немного уменьшилась концентрация войск, отмечает Лищенко. Поделиться

Кроме того, захватчики стали меньше использовать технику при атаке.

Техническое обеспечение армии РФ в Запорожском направлении несколько снизилось, но непонятно с чем это связано. Вероятно, это из-за необходимой модернизации, ремонта или они просто спрятали технику, - добавил депутат. Поделиться

Что говорят представители ОСУВ "Таврия"

По информации представителей Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, за сутки было ликвидировано 356 кремлевских захватчиков.

Кроме этого, было уничтожено 13 единиц вражеской военной техники.

В течение суток враг:

нанес 3 ракетных удара;

провел 49 боевых столкновений;

совершил 592 артобстрела.

В частности, в районе Авдеевки отражены 14 атак российских военных преступников, еще 19 попыток вражеского наступления остановлены украинскими военными южнее Тоненького, Первомайского и Невельского.

В то же время в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки отражены 12 российских окупантов.

В районе Шахтерска отражена 1 вражеская атака вблизи Золотой Нивы.

В Запорожской области отражены 3 вражеских атака западнее Вербового Запорожской области.

Военные ликвидировали 356 единиц личного состава россиян. В том числе уничтожили 13 единиц техники, в том числе:

2 артсистемы;

3 БпЛА;

3 автомобиля;

5 единиц спецтехники.

В прессцентре ОСУО "Таврия" также добавили, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами.