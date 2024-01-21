ВСУ отошли на запасные позиции в районе Крахмального Харьковской области

В районе села Крохмального в Харьковской области Силы обороны «отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов».

ВСУ отошли от Крахмального в Харьковской области

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона подтвердил отход от села Крахмального в Харьковской области.

Как сказал спикер Сухопутных войск, это был населенный пункт на примерно пять домов — сейчас он разрушен.

Крахмальное, чтобы вы понимали, это был населенный пункт, где проживало 45 человек до начала широкомасштабной войны. Там было, вероятно, 5 домов. И вот эти пять домов были разрушены российским агрессором, и соответственно наша цель — сохранить жизнь украинских защитников, их позиции были перемещены на подготовленные к этому времени защитные позиции, где они сейчас держат оборону, не дают продвигаться врагу. Поделиться

Фото: deepstatemap.live

Фитьо отметил, что каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет.

Я думаю, что это временное явление. Линия фронта ежедневно меняется. Поделиться

Он также отметил, что Крахмальное в 2022 году было оккупировано Россией, населенный пункт был отбит во время харьковского наступления.

Сейчас непосредственно несколько сотен метров, которые они (российские военные — ред.) захватили, никакого значения не имеют, — заявил Фитьо. Поделиться

ISW сообщает об оккупации Крахмального

Аналитик сообщают, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.

Оно находится 20 км северо-западнее Сватового.

Российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Также российские войска продвинулись юго-западнее Бахмута.