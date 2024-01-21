ВСУ отошли на запасные позиции в районе Крахмального Харьковской области

В районе села Крохмального в Харьковской области Силы обороны «отошли на запасные позиции, чтобы сохранить жизнь бойцов».
ВСУ отошли от Крахмального в Харьковской области
Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона подтвердил отход от села Крахмального в Харьковской области.
Как сказал спикер Сухопутных войск, это был населенный пункт на примерно пять домов — сейчас он разрушен.
Фитьо отметил, что каких-либо угроз для соседних подразделений это не несет.
Он также отметил, что Крахмальное в 2022 году было оккупировано Россией, населенный пункт был отбит во время харьковского наступления.
ISW сообщает об оккупации Крахмального
Аналитик сообщают, что 20 января российские войска продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватили село Крохмальное.
Оно находится 20 км северо-западнее Сватового.
Российские войска незначительно продвинулись к востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
Также российские войска продвинулись юго-западнее Бахмута.
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