Війська РФ атакували Куп'янськ на Харківщині. В автомобілі заживо згорів чоловік

Російські війська 22 січня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області. Унаслідок влучання снаряду загорівся автомобіль.
Війська РФ атакували Куп'янськ на Харківщині
Унаслідок атаки ще один чоловік 66 років дістав поранення, у нього різані рани спини, тулуба та передпліччя. У місті пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, під вікнами квартир залишилася вирва. У сусідніх будинках та приміщенні магазину повибивало шибки.
Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині
Він підкреслив, що російські окупанти розуміють, що рано чи пізно, українські військові знову перейдуть у контрнаступ і Оскільське водосховище, на думку командування окупаційної армії РФ, створює загрозу прориву для ЗСУ.
Він попередив, що варто враховувати, що російські окупанти зробили висновки із власних помилок під час ведення бойових дій на території Харківської області.
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