Війська РФ атакували Куп'янськ на Харківщині. В автомобілі заживо згорів чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Куп'янськ на Харківщині. В автомобілі заживо згорів чоловік

обстріл
Джерело:  ГУ Нацполіції у Харківській області

Російські війська 22 січня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області. Унаслідок влучання снаряду загорівся автомобіль.

Війська РФ атакували Куп'янськ на Харківщині

Згорів заживо в автомобілі після обстрілу — один чоловік загинув унаслідок ворожого удару по Куп'янську. Два влучання, попередньо зі ствольної артилерії. Росіяни вдарили по житловому будинку та легковій машині, — наголосив Болвінов.

Унаслідок атаки ще один чоловік 66 років дістав поранення, у нього різані рани спини, тулуба та передпліччя. У місті  пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, під вікнами квартир залишилася вирва. У сусідніх будинках та приміщенні магазину повибивало шибки. 

Що відомо про ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині

Вони будуть намагатися продавлювати постійно всю лінію фронту — це однозначно. Щодо Лимано-Куп'янського напрямку, для них кінцева ціль — це Оскільське водосховище, напрямок Ізюму, звідки вони були вибиті в рамках наступальної нашої операції. Це питання іміджеве для них, друга армія світу страшенно програла бій за Харків. Звичайно, що вони завжди будуть намагатися взяти реванш на цьому напрямку, — пояснює військовий.

Він підкреслив, що російські окупанти розуміють, що рано чи пізно, українські військові знову перейдуть у контрнаступ і Оскільське водосховище, на думку командування окупаційної армії РФ, створює загрозу прориву для ЗСУ.

А також, скажімо, вийти на водний рубіж, який має майже 80 км — це б додало їм можливість вибудувати якісь інженерні укріплення на цьому напрямку, хоча знову ж, коли вони відступали у свій час з Харківщини, то пробували по Оскільському водосховищу вибудувати фортифікації, але тоді настільки була велика паніка в їхніх військах, що вони закинули це тільки почавши якісь елементарні підготовчі роботи, — зазначає Тимочко.

Він попередив, що варто враховувати, що російські окупанти зробили висновки із власних помилок під час ведення бойових дій на території Харківської області.

Путіну конче потрібні перемоги. Ви ж бачите, він завжди може подати маленький хутір, через свою пропаганду, як перемогу. Він, мабуть, і хоче десь виступити на фоні декорації, як у свій час Наполеон на фоні єгипетських пірамід. Це все Путін, взагалі там бої на цьому напрямку втратили військове значення для них, — пояснює Тимочко.

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