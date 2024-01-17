Росіяни в Куп'янську знущалися з неповнолітніх українців — поліція

У Куп'янську Харківської області під час окупації через російську катівню пройшли щонайменше 150 людей. Серед них 16-річний Артур – окупанти надягали на нього протигаз і перекривали повітря, а також змушували працювати.
Росіяни влаштували катівню в Куп'янську
Про це на брифінгу 17 січня розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає “Суспільне”.
Він зазначив, що росіяни катували людей та утримували їх в нелюдських умовах.
Поліція відкрила справу за фактом порушення звичаїв ведення війни щодо всіх потерпілих від окупантів у катівні в Куп'янському райвідділку. У справі — 67 потерпілих, 73 епізоди катувань.
Загалом на деокупованій Харківщині поліція виявила 28 місць, де росіяни утримували місцевих жителів. Наразі оглянули 25 з них: три катівні розташовані близько до зони бойових дій.
Чому росіяни катують дітей на окупованих територіях
Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю online.ua розповів, що росіяни катують дітей на окупованих територіях за будь-який прояв української ідентичності.
Як розповів Кулеба, кожна повернута дитина є свідком злочинів, особливо ті, які живуть на окупованих територіях.
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