Росіяни в Куп'янську знущалися з неповнолітніх українців — поліція

У Куп'янську Харківської області під час окупації через російську катівню пройшли щонайменше 150 людей. Серед них 16-річний Артур – окупанти надягали на нього протигаз і перекривали повітря, а також змушували працювати.

Росіяни влаштували катівню в Куп'янську

Про це на брифінгу 17 січня розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає “Суспільне”.

Він зазначив, що росіяни катували людей та утримували їх в нелюдських умовах.

Щоб просто зрозуміти: це було приміщення ізолятора тимчасового тримання Куп'янського відділку поліції. У приміщенні, де за нормативами можуть перебувати лише 44 людини, вони помістили 150 людей, яких утримували, били, допитували. Поширити

Поліція відкрила справу за фактом порушення звичаїв ведення війни щодо всіх потерпілих від окупантів у катівні в Куп'янському райвідділку. У справі — 67 потерпілих, 73 епізоди катувань.

Загалом на деокупованій Харківщині поліція виявила 28 місць, де росіяни утримували місцевих жителів. Наразі оглянули 25 з них: три катівні розташовані близько до зони бойових дій.

Чому росіяни катують дітей на окупованих територіях

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю online.ua розповів, що росіяни катують дітей на окупованих територіях за будь-який прояв української ідентичності.

Як розповів Кулеба, кожна повернута дитина є свідком злочинів, особливо ті, які живуть на окупованих територіях.