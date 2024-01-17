Россияне в Купянске издевались над несовершеннолетними украинцами — полиция
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне в Купянске издевались над несовершеннолетними украинцами — полиция

Харьковщина
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Источник:  Суспільне

В Купянске Харьковской области во время оккупации через российскую пыточную прошли не менее 150 человек. Среди них 16-летний Артур – оккупанты надевали на него противогаз и перекрывали воздух, а также заставляли работать.

Россияне устроили пыточную в Купянске

Об этом на брифинге 17 января рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает "Суспільне".

Он отметил, что россияне пытали людей и удерживали их в бесчеловечных условиях.

Чтобы просто понять: это было помещение изолятора временного содержания Купянского отделения полиции. В помещении, где по нормативам могут находиться только 44 человека, они поместили 150 человек, которых содержали, избивали, допрашивали.

Полиция открыла дело по факту нарушения обычаев ведения войны в отношении всех пострадавших от оккупантов в пыточной в Купянском райотделе. По делу — 67 потерпевших, 73 эпизода пыток.

В целом, на деоккупированной Харьковщине полиция обнаружила 28 мест, где россияне содержали местных жителей. В настоящее время осмотрели 25 из них: три расположены близко к зоне боевых действий.

Почему россияне пытают детей на оккупированных территориях

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua рассказал, что россияне пытают детей на оккупированных территориях за любое проявление украинской идентичности.

Как рассказал Кулеба, каждый возвращенный ребенок является свидетелем преступлений, особенно живущий на оккупированных территориях.

За любое проявление своей украинской идентичности семья или ребенок могут быть строго наказаны. За то, что у кого-то в телефоне нашли просто какие-то фотографии или украинские тексты или музыку — что угодно, что касается Украины. У нас есть случаи, когда детей физически наказывали. Когда детей отбирали у родителей, сажали в тюрьму, допрашивали, пытали током!

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