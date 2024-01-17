Россияне в Купянске издевались над несовершеннолетними украинцами — полиция

В Купянске Харьковской области во время оккупации через российскую пыточную прошли не менее 150 человек. Среди них 16-летний Артур – оккупанты надевали на него противогаз и перекрывали воздух, а также заставляли работать.
Россияне устроили пыточную в Купянске
Об этом на брифинге 17 января рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, передает "Суспільне".
Он отметил, что россияне пытали людей и удерживали их в бесчеловечных условиях.
Полиция открыла дело по факту нарушения обычаев ведения войны в отношении всех пострадавших от оккупантов в пыточной в Купянском райотделе. По делу — 67 потерпевших, 73 эпизода пыток.
В целом, на деоккупированной Харьковщине полиция обнаружила 28 мест, где россияне содержали местных жителей. В настоящее время осмотрели 25 из них: три расположены близко к зоне боевых действий.
Почему россияне пытают детей на оккупированных территориях
Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua рассказал, что россияне пытают детей на оккупированных территориях за любое проявление украинской идентичности.
Как рассказал Кулеба, каждый возвращенный ребенок является свидетелем преступлений, особенно живущий на оккупированных территориях.
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