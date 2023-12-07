104 российских пыточных обнаружены на деоккупированных территориях Украины — Генпрокурор

Наибольшее количество застенков РФ было найдено в Харьковской области – их 25. Среди других регионов, где обнаружили много подобных мест пыток, отмечаются Запорожская область – 18, Херсонская область – 11, Донецкая область – 10.

Более 100 пыточных РФ нашли на освобожденной Украине

В Украине на всех территориях, освобожденных Силами обороны от российских оккупантов, были обнаружены места незаконного содержания гражданского населения и применения пыток. Всего это 104 объекта в 8 областях страны.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, наибольшее количество застенков было обнаружено в Харьковской области - 25. Среди других регионов, где обнаружили много подобных мест, отмечаются Запорожская область - 18, Херсонская область - 11, Донецкая область - 10.

Кроме того, известно о 19 пыточных на территории РФ, добавил генпрокурор в ходе выступления на конференции "Свобода или страх".

90% пленных и удерживаемых подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия – физическому или психологическому. Пытки в России – не "эксцесс исполнителя". Это спланированная государственная политика, – отметил Костин. Поделиться

Также генпрокурор акцентировал, что если для возвращения военнопленных есть международно-правовые механизмы, то в отношении гражданских и депортированных детей такие механизмы отсутствуют.

Увеличилось количество украинских гражданских заложников РФ

На сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тыс украинцев. Таким образом, оккупанты стремятся подавить сопротивление местного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время международной конференции по правам человека "Свобода или страх".

Гражданские заложники – это, на мой взгляд, новая система подавления гражданского населения на ТОТ. На сегодня 28 тыс подтвержденных граждан Украины находятся в плену РФ, – сказал он. Поделиться

Омбудсмен рассказал, что украинские власти не имеют возможности проверить их состояние и не получают доступа к российским тюрем, чтобы доставить пленным украинцам необходимые лекарства. Он также отметил, что примерно 2 тыс пленных украинцев – это люди старше 65 лет.

Отдельный список из этих 28 тыс – это 2 тыс граждан Украины, возраст которых составляет более 65 лет. Есть случаи, когда в плен захватывают только за проукраинские высказывания украинцев старше 80-85 лет. И еще раз мы ничего не можем с этим поделать, – заявил омбудсмен. Поделиться

Лубинец призвал международное сообщество поддержать Украину в защите своих граждан и возвращении их домой.