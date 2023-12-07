104 російські катівні виявлено на деокупованих територіях України — Генпрокурор

Найбільшу кількість катівень РФ було знайдено у Харківській області – їх 25. Серед інших регіонів, де виявили багато подібних місць тортур, зазначаються Запорізька область – 18, Херсонська область – 11, Донецька область – 10.
Більше 100 катівень РФ знайшли на звільненій Україні
В Україні на всіх територіях, звільнених Силами оборони від російських окупантів, було виявлено місця незаконного утримання цивільного населення та застосування тортур. Загалом це 104 об'єкти у 8 областях країни.
Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
За його словами, найбільшу кількість катівень було виявлено у Харківській області – 25. Серед інших регіонів, де виявили багато подібних місць, зазначаються Запорізька область – 18, Херсонська область – 11, Донецька область – 10.
Крім того, відомо про 19 катівень на території РФ, додав генпрокурор у ході виступу на конференції "Свобода або страх".
Також генпрокурор акцентував, що якщо для повернення військовополонених є міжнародно-правові механізми, то щодо цивільних та депортованих дітей такі механізми відсутні.
Збільшилася кількість українських цивільних заручників РФ
На сьогодні у російському полоні перебувають близько 28 тис українців. Таким чином окупанти прагнуть пригнітити опір місцевого населення на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх".
Омбудсмен розповів, що українська влада не має можливості перевірити їхній стан та не отримує доступу до російських тюрем, щоб доставити полоненим українцям необхідні ліки. Він також зауважив, що приблизно 2 тис полонених українців – це люди старші за 65 років.
Лубінець закликав міжнародну спільноту підтримати Україну у захисті своїх громадян та поверненні їх додому.
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