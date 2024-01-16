Когда основатель Save Ukraine Николай Кулеба заходит в комнату, его облепляет детвора, которая не хочет отпускать его на интервью, рассказывая интересные истории. Команда Online.UA встретилась с Кулебой в одном из центров спасения сети Save Ukraine, где волонтеры ежедневно помогают детям и взрослым, пострадавшим в результате войны.

Save Ukraine вернули домой почти 230 детей

Украина прилагает неимоверные усилия для возвращения украденных Россией детей. Можно ли говорить о том, что Save Ukraine смогли вернуть наибольшее количество наших детей домой?

Save Ukraine не является единственным фондом, но, пожалуй, мы вернули больше всего детей. Поэтому хотим поблагодарить все организации, которые присоединились к этому процессу, потому что есть, кто фактически возвращают, но не коммуницируют на эту тему.

Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России. Поделиться

Кстати, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, или на попечении. То есть мы можем предоставить эту статистику.

Начиналось все с того, что наши эвакуационные команды, работающие в зонах боевых действий, после освобождения территорий сначала Харьковщины, затем Херсонщины начали получать сообщения о пропавших детях. И дальше мы начали разбираться, как они исчезли, что произошло.

Изучая эту тему, мы увидели, что это были такие принудительные вывозы детей на территорию России даже под дулами автоматов, а большинство случаев — так называемые "лагеря" отдыха.

С Харьковщины детей вывозили в Россию, из Херсона больше в Крым вывозили. Но после деоккупации территории этих детей россияне просто не вернули. И таких сообщений были сотни.

Мы сразу же начали наши миссии по спасению детей и возвращали группы сначала по 10 детей, потом 20 и более. В начале это еще было возможно, но потом стало становиться все труднее. И нам удалось все же не только вернуть этих детей, но задокументировать эти военные преступления, потому что мы сотрудничаем и с правоохранительными органами, и с Международным уголовным судом с самого начала.

Смотрите также документальный проект Online.UA "Истерзанное детство" о похищении Россией украинских детей:

Жизнь детей в оккупации

Вы возвращаете детей с оккупированных территорий, из населенных пунктов, находящихся на линии огня врага. Какие истории этих детей вас поражают больше всего?

С самого начала мы видели, что как только россияне оккупировали территории, конечно, определенное время они находили тех, кто не согласен с режимом. И этих несогласных они начали просто уничтожать. Людей бросали в тюрьмы, допрашивали, расстреливали или выдавливали прямо с этой территории для того, чтобы они уехали.

Потому что для россиян очень важно, чтобы не было людей, которые не согласны с идеологией врага или не воспринимают оккупацию территорий. Например, оккупация Ирпеня, Бучи, других населенных пунктов рядом продолжалась не так долго, но за этот короткий период времени сотни людей были просто зверски убиты. Многие подверглись пыткам. И это происходило на всех оккупированных территориях, потому что туда сразу заходят российские солдаты, ФСБ, которые обнаруживают этих людей и уничтожают население.

Фото: SaveUkraine

Вторая категория людей — это запуганные люди. И еще одна группа — это так называемые коллаборанты, которые начали сотрудничать. Возможно, кто-то из них ожидал прихода россиян. А кому-то просто безразлично, кому служить, главное — чтобы была возможность зарабатывать деньги. Знаете, те, кто готов служить Гитлеру, Сталину — им все равно, главное, чтобы был хозяин. И такие люди, как правило, становятся коллаборантами и начинают сотрудничать с врагом.

Поэтому с самого начала россияне осваивались, расчищали эти территории, привлекали тех, кто хочет работать. А потом уже руки доходили до детей. Завозили тонны российских учебников и сначала начали поощрять учителей, которые раньше работали, чтобы они начали детей обучать по российским программам. Потом начинали запугивать, ведь многие семьи не соглашались отправлять своих детей в эту же школу, но теперь с российской программой. Поделиться

Один из первых случаев, который мы услышали, был от девочки из Херсонской области, которая училась в украинской школе в онлайн-формате. Когда оккупанты узнали об этом, арестовали отца и начали пытать. Они его допрашивали, мучили просто... И распространили это по той территории, чтобы все понимали.

Начались угрозы, что если твой ребенок не пойдет учиться в местную школу, мы тебя лишим родительских прав и ребенка отберем, потому что ты не даешь ребенку возможности учиться. А школа только русская. Для того чтобы твоего ребенка отправить в школу, ты должен получить российский паспорт. И таким образом происходит русификация украинских детей, покорение живущих там граждан наших.

Знаете, когда мы возвращаем семьи, детей, конечно, с каждым общаемся. И у нас есть семьи, которые полтора года просто не давали детям возможности выйти из дома. А если дети и выходили гулять, то не где-нибудь по селу, а во дворе. Или ночью, или поздно вечером, потому что возможны сильные обыски, допросы… Поделиться

Представьте себе: останавливается на улице в деревне куча военных на нескольких машинах. Они выходят на улицы, стучат в каждый двор. Если не открывают — могут выламывать двери, заходить, рыться в одежде, все проверять: документы, телефоны, фотографии в телефонах. Только чтобы найти хоть какие-нибудь доказательства твоей украинской идентичности. Но семьям сразу сказали: как только они попытаются покинуть эту территорию, сразу будут арестованы, а детей отберут. Именно поэтому этим семьям так трудно сегодня уехать с оккупированных территорий или России. Они реально боятся.

Фото: SaveUkraine

Буквально на прошлой неделе мы общались с детским домом семейного типа, где воспитывается 10 сирот. Двух нам удалось вернуть, но восемь там осталось. Приемная мама боится уезжать, боится, что ее арестуют, что детей отберут. Она боится очень многих факторов. В том числе опасается российской пропаганды, которая повсюду им рассказывает о нацистах, которые будут их допрашивать.

В той тотальной вражеской пропаганде и с той промывкой мозгов есть действительно случаи, которые просто шокируют. Случаи насилия, наказания детей, жестокого отношения к ним и даже убийства.

Девушкам предлагают и ребятам тоже ехать в Москву учиться. Остальные дети рассказывали, что их массово возили в Москву на несколько дней. В ходе этих экскурсий они принимали участие в различных мероприятиях, конференциях, где присутствовали российские политики-пропагандисты. Поделиться

Одна девочка рассказывала, что ездила в Москву на 4 дня. Жили они в Подмосковье, ранним утром просыпались, ехали на конференцию до позднего вечера, и среди многих политиков, приходивших им читать лекции, она вспомнила бывшего президента Медведева и пропагандиста Соловьева. Представьте себе, что эти пропитанные просто враждебностью к Украине люди могут говорить украинским детям!

Буквально вчера ребенок, вернувшийся с оккупированной территории Херсона неподалеку от линии разграничения, рассказывал, что российские военные уничтожают всю инфраструктуру и здания. Подъезжает танк и либо выстрелом, либо так разрушает дома, чтобы когда украинская армия будет освобождать эти территории, украинскому солдату негде было прятаться, негде было жить, особенно сейчас, в зимнее время.

Фото: SaveUkraine

По этим свидетельствам, с территории нельзя уехать ни на автомобиле, ни даже на велосипеде. Представьте, зима, минусовая температура, а семья должна пешком выходить. Они рассказали, что даже когда шли пешком, им стреляли вслед. По сути, для того чтобы запугать и их, и всех других, кто попытается выйти из этого населенного пункта. Поделиться

Им нужно оставить на этих территориях максимум гражданского населения и детей, чтобы помешать наступать украинской армии. Это тактика россиян сегодня.

Украинских детей пугают нацистами

Кстати, многие дети рассказывают истории, что они боялись возвращаться в Украину, ведь были уверены, что здесь их будут допрашивать нацисты. И эти дети в возрасте 10, 12 лет рассказывали нам, что им рассказывают русские в своих школах, в средствах массовой информации.

Трудно представить состояние ребенка, к которому приезжает мама или сестра и говорит: "Поехали в Украину". А ребенок в 10 лет говорит: Нет, я не поеду, я боюсь. Меня убьют нацисты”. Поделиться

Еще одна история. Десятилетний ребенок из интерната на оккупированной территории был разделен с мамой. Мы помогли этой маме забрать своего ребенка и вернуть его в Украину. Я встречал эту семью на вокзале и общался с ними.

Представьте мое удивление, когда этот мальчик через каждые 2-3 минуты повторял «Единая Россия». Я не мог понять, что это такое? Спросил ребенка: А какой ты подарок хочешь? Может быть, Lego?” Ответ — «Единая Россия».

Я не мог понять, почему десятилетний парень произносит название партии Путина. А мама объясняет: “Это он постоянно. Вот мы ехали с ним, и он постоянно — «Единая Россия». Говорит, что в этот интернат приезжали представители партии, дарившие детям конфеты, Lego. И по существу постоянно прошивали их этим названием. Вот что происходит на оккупированных территориях. И этот маленький ребенок в 10 лет говорил "Единая Россия" постоянно. Поделиться

Что нужно с этим ребенком делать? Мы задаем себе этот вопрос, поэтому сейчас вместе со специалистами занялись разработкой программы реиндоктринации этих детей, возвращение их к сознанию, к украинскому обществу.

Фото: SaveUkraine

Таким, как этот мальчик, который был просто прошит этой русской пропагандой, конечно, мы должны дать всю любовь, всю заботу. Мы сегодня работаем с профессионалами, как можно мозг ребенка вернуть в украинскую действительность.

Ведь то, что осуществляли по отношению к этому ребенку — это издевательство. Это психологическое насилие так же и для тысяч или сотен тысяч других детей, вынужденных сегодня жить в оккупации и быть заложниками там.

Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны

Россия заявила, что она "эвакуировала" 744 тысяч наших детей. На самом деле, сейчас Украина смогла официально установить только 19 546 случаев похищения. Почему такая разница?

Мы должны правильно артикулировать то, что происходит с населением. Потому что сегодня звучат разные цифры, и надо понимать, что война длится 10 лет, значит, речь идет о миллионах людей. По моим подсчетам, Крым, Донбасс, новые территории — это около полутора миллионов детей.

От 15 до 20% детского населения Украины оказались за 10 лет под властью России. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе находился миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году. Поделиться

Сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны — этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, мы можем говорить, что более миллиона детей оказались под властью россиян, либо в оккупации, либо депортированы в Россию.

Вторая публичная цифра, которую мы получили от российской стороны, — это 744 тысячи детей, которые были зарегистрированы после полномасштабного вторжения. Конечно, мы можем сегодня, поскольку это Россия, сомневаться в правдивости этой цифры. Что это может быть не 744 тысяч, а 500 тысяч, но это все равно очень большая цифра.

Мы не знаем сегодня, сколько тысяч детей проживает на оккупированных территориях, потому что этой цифры нет. Но мы можем говорить о приблизительных данных, сколько детского населения было потеряно за 10 лет. Именно потеряно, потому что они растут сегодня как россияне. Они смирились, многие уже выросли… Они стали взрослыми, которые сформировались либо в оккупации, либо на территории России. Эта цифра составляет около 20 тысяч. Поделиться

Фото: SaveUkraine

Это только то, что Украине удалось идентифицировать. По крайней мере, есть списки детей, которые где-то исчезли. И хотя место пребывания многих из них неизвестно, но их ищут. Но будет большой ошибкой говорить только об этих 20 тысячах. Мы должны говорить обо всех украинских детях, которые являются либо заложниками, либо изгнанниками, либо депортированными, либо похищенными.

Россияне пытают детей на оккупированных территориях

Есть информация, что Россия совершает пытки над нашими детьми, которых якобы спасает. Есть ли у вас конкретные примеры таких ситуаций?

Буквально вчера мы вернули еще одного ребенка, и то, что мы узнали, снова нас повергло в шок. Каждый возвращенный ребенок является свидетелем преступлений. Причем множества преступлений. Особенно живущие на оккупированных территориях. Мы узнаем, как действует оккупант, как травит.

За любое проявление своей украинской идентичности семья или ребенок могут быть строго наказаны. За то, что у кого-то в телефоне нашли просто какие-то фотографии или украинские тексты или музыку — что-нибудь, что касается Украины. У нас есть случаи, когда детей физически наказывали. Когда детей отбирали у родителей, сажали в тюрьмы, допрашивали, пытали током! Поделиться

И после этого родителям такого ребенка говорили, что если он останется на этой территории, будет еще хуже. Родители должны своего ребенка убрать вообще с этого места. Причем куда убрать — это проблема родителей.

Но оккупанты очень боятся, чтобы дети и взрослые на этих территориях оставались украинцами. Они хотят оставить только тех, кто подчиняется, кто готов следовать их пропаганде. Им безразлично, это ребенок или взрослый. Поэтому дети, которых мы возвращаем, могут вам многое рассказать.

К примеру, в Украине сейчас находится мальчик, которому они в 17 лет изготовили свидетельство о рождении и отдали ему в руки, а он отказался. Он говорил, что не желает получать российское гражданство. Он рвет это свидетельство о рождении у них на виду. Он несколько раз за это находился в изоляторе. Где-то около двух недель за все это время он провел один, без окон, без питания, то есть три дня, то четыре дня, просто за неповиновение. За то, что он отказывается быть гражданином России.

Они вторично изготовили ему свидетельство о рождении. Показали: смотри, вот тебе, твое свидетельство, мы тебе его не отдадим, оно будет по твоему личному делу. Ему исполнилось 17 лет, а они говорят: теперь получай российский паспорт. Он отказывается снова. Они говорят: дурак, ты можешь получить там 100 тысяч рублей помощи! То есть у России есть целая программа, направленная на русификацию украинских детей, вообще всего населения, и также есть поощрения, финансовые поощрения.

Фото: SaveUkraine

То есть, если ребенок получит российский паспорт, он получит финансовое вознаграждение. А этот ребенок сирота, говорит, я не буду. И он отказался от русского паспорта.

Если у детей даже есть родители, а таких у нас случаев очень много, и даже после деоккупации остались там заложниками, русские никого из них не пытались отправить обратно, найти их родителей. Напротив, они всем им предлагали получить статус сироты и за это получить вознаграждение. Если ребенок соглашается, его "делают" сиротой, после чего он получает сертификат на жилье, которым можно воспользоваться после достижения 18-летнего возраста. Поделиться

Но сумма того сертификата настолько скудна, что за нее можно приобрести жилье разве что где-то за Уралом в какой-то деревне. Оставить свое жилье и жить там.

У России очень большая проблема с населением. У них демографический кризис. Представьте себе, Россия в 13 раз больше территории, чем Украина. А за населением они больше только в 3 раза. Потому они очень заинтересованы в украинском населении.

Как Россия заставила тысячи наших детей воевать против Украины

Миллионы украинцев с 2014 года оказались в заложниках, стали изгнанниками или были депортированы на территорию России. А из них больше миллиона — это дети. Многие из них живут в России. Большая часть остается в Крыму и других оккупированных территориях.

Большинство этих детей паспортизированы, они получили российское гражданство. И за эти 10 лет многие из них уже выросли и с оружием в руках воюют против Украины. Потому что это стратегия Путина. Эта стратегия была и раньше, в Османской империи или монголо-татар. Путинская Россия ничем не отличается.

Они также сегодня похищают украинских детей, депортируют, индоктринируют и вживляют ген ненависти ко всему украинскому. Это очень легко сделать с детьми, потому что в школе им постоянно рассказывают о величии Путина, величии Российской империи, о том, что Украина — это вообще ничего, ее не существует. Поделиться

Мы возвращали таких детей, которые говорили, что Украины уже нет. Они были уверены в этом, потому что им рассказывали через свои учебники, через систему обучения, что, будучи частью Российской империи, ребенок сможет иметь счастливое будущее. Что Россия действительно не агрессор. Вы это найдете в российских учебниках. Агрессоры — это все, кто вокруг России: Украина, Америка, Европа.

А Россия — "жертва", она защищается, она не нападала на Украину. А потом детям говорят, что вообще престижно быть военным. Вот если ты хочешь действительно стать героем, ты должен получить военную профессию. И в школах каждому ребенку сразу вкладывают в руки автомат. Его не только учат пользоваться оружием, но и настраивают против Украины.

Чтобы через несколько лет этот ребенок с оружием пошел убивать украинцев?

Я вам больше скажу. Десятки тысяч человек, мобилизованных из Донбасса и Крыма, были школьниками десять лет назад. Десятки тысяч, которые сегодня воюют. Которые индоктринировали или русифицировали, настроили против Украины, сделали из них российских военных. И они сегодня пришли с оружием убивать украинцев. Если вы спросите почему, они скажут: «Мы освобождаем исконно-русские территории. Мы с нацистами воюем”.

Это русская пропаганда. Это то, что сегодня делает путинская Россия с украинскими детьми. Это подлинная цель Путина. И это геноцид. Это будет доказано. Поделиться

К сожалению, мир спит, чтобы доказать это сегодня. Так как от него зависит, сможем ли мы спасти этих детей, погибнут ли эти дети в Украине как российские солдаты.

Нам нужно это сделать: доказать геноцид и остановить войну ради наших детей. Ради того, чтобы вернуть похищенных Путиным детей. Ради тех детей, которым промыли мозги. Из которых сделали зомби. Верящие в ту российскую пропаганду, которая отравила их мозги. И они сегодня принимают решение сразиться с Украиной. Это геноцид.

Фото: SaveUkraine

Россия "трофеит" украинских детей

Может быть, вам известны случаи, когда Россия заставляла наших детей сдавать кровь для российских военных, может ли о других медицинских вмешательствах?

Знаете, с той ненавистью, которую мы сегодня можем видеть в социальных сетях, россияне открыто высказываются, и не только в социальных сетях, а даже по российскому телевидению политики рассказывают, что украинцы заслужили того, чтобы быть убитыми. И не важно, это дети или взрослые — их надо уничтожать.

Поэтому на этом фоне я даже не сомневаюсь, что у России есть определенные организации, группы, которые делают бизнес, продавая органы. О переливании крови я не могу вам сказать. У нас нет подтвержденных фактов. Поделиться

Но я понимаю, что все может быть, мы узнаем об этих преступлениях, так же, как мы узнавали о преступлениях фашистской Германии по отношению к евреям, к украинцам, к находившимся в плену.

После того, как я увидел, что происходило в Буче, в Ирпене, у меня нет даже никаких сомнений, что сегодня на оккупированных территориях наши военные, дети, наши семьи могут быть использованы для проведения любых исследований. И речь идет не только о крови, но и о органах и так далее. Для россиян это просто бизнес. Поделиться

Представьте себе, жена Миронова (российский политик Сергей Миронов — ред.), по сути, руководителя путинской партии, у которой он уже четвертый муж, а она у него там уже пятая жена, едет в Херсонскую область и ворует детей. Они возьмут украинского ребенка из приюта, и сегодня в Москве этот украинский ребенок, имея уже гражданство России и другую фамилию, воспитывается в этой семье.

Что это для этой семьи? Вот для меня это трофей. Просто он, знаете, как оружие или кусок чего-то там забрал себе этого ребенка. Вот какая цель? Я не понимаю мотивацией этого человека, кроме этого. Поделиться

Какая может быть мотивация, если вы ненавидите Украину, вы ее просто убиваете. Вы пришли, чтобы уничтожить украинское население. И ты забираешь украинского ребенка. Зачем? Ну какая цель? Чтобы похвастаться этим. Вот смотрите, у меня есть трофей, я выращиваю. Это ведь не с любовью, понимаете?

Я спасаю… ?

Окей, спасаю, но кого? Как объект чего? Это не может быть мотивация по любви. Это мотивация от ненависти. Даже если он говорит "я спасаю от нацистов", это что? Потому что для меня усыновление ребенка — это акт любви. Для того, чтобы этого ребенка сделать счастливым в моей семье. Без каких-либо политических или иных подтекстов.

А здесь этого ребенка забирают из Украины, как трофей. Да, чтобы его спасти, но это трофей. То есть так же, как Путин поглаживает Марию Львову-Белову (уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка — ред.), преступницу и говорит, что она молодец. Потому что еще одного похищенного из Мариуполя ребенка она забрала в семью, а других раздавала по семьям своих знакомых.

Россия видит украинских детей россиянами

А у этого мальчика есть законные опекуны в Украине. И таких случаев много. Это просто известный случай, потому что Мария Львова-Белова. Как возвращать таких детей?

К сожалению, механизмов возвращения таких детей сегодня нет. Детей, находившихся в интернатных заведениях, Россия похитила и сменила их законных представителей. А находившихся в семьях детей она заставила получить российские документы и переоформить это по российскому законодательству.

Именно поэтому я многократно обращался в международные организации, в ООН, чтобы они сегодня помогли разработать инструменты возвращения украинских детей. Прежде всего, мы должны их идентифицировать. Мы должны понять, где каждый такой ребенок находится. Не только те дети-сироты, а их более четырех тысяч, оставшихся в оккупации или вывезенных в Россию. Но и те дети, ставшие сиротами. Поделиться

Сколько мариупольских детей стали сиротами и скольких было вывезено, потому что их родители были убиты? Мы не знаем. Мы не знаем, где они. И вот поэтому нам нужно международное сообщество, которое бы нам помогло установить, где эти дети находятся. Чтобы дала нам понять, по крайней мере, масштаб проблемы.

Я вам скажу, что по моим приблизительным подсчетам, поскольку мониторил ситуацию, будучи детским омбудсменом, это десятки тысяч детей. Десятки. Это может быть три-четыре десятка тысяч детей, оказавшихся без законных представителей за последние десять лет. Поделиться

Это те сироты, которые были сиротами и стали сиротами в силу того, что агрессор пришел на украинскую землю и убил их родителей или заключил в тюрьму. Но россияне дали этим детям статус сироты, сделали из них российских детей, и дальше уже как российские дети они либо находятся в детских домах, либо устроены в российские семьи. И мы о них ничего не знаем.

Это наше право как государства знать об этих детях. Наше право заботиться о них. Это наше право, чтобы наши дети жили на нашей земле. Наше право, чтобы мы вырастили их как украинских детей. Но, несмотря на это, агрессор пришел с целью уничтожения Украины как государства, как нации.

Разумеется, сегодня разговор с агрессором по этому поводу невозможен. Потому что я участвовал в минских переговорах. Там поднимались вопросы детей. Это невозможно, когда агрессор говорит: "Нет, это русские дети". Когда советник Путина, возглавлявший переговоры в начале войны с Украиной, официально заявил, что украинская земля принадлежит русским детям. О чем мы говорим? Как в этих условиях, в этих обстоятельствах могут быть переговоры с агрессором? Поделиться

Но это условие агрессора: мы видим вашу землю как землю для русских детей. Мы видим ваших детей как русских детей. Они должны стать российскими детьми.

Как при этих условиях мы можем обратиться к агрессору и говорить — "отдайте наших детей"? Я в начале войны был еще наивным, обращаясь к международному сообществу и просил — верните наших детей. Я уже с этим даже не обращаюсь, а прошу: по крайней мере, признайте, что Россия делает геноцид и помогите установить, где эти дети.

Мир должен признать действия России геноцидом

Почему мир не слышит?

Я вижу как государство сейчас наращивает эти коммуникационные усилия, но, к сожалению, этого недостаточно. Это не тот уровень коммуникации, который позволит убедить международное сообщество, что это на самом деле геноцид.

Сегодня весь мир, мы говорим не в общем, а по каждой стране в отдельности, они прежде всего заняты решением своих проблем. Смотрите, Соединенные Штаты заняты выборами и решением проблемы Израиля. Да, Украина занимает определенное место в политике Штатов, и это серьезное место, но мы недостаточно общаемся по этому вопросу.

По-моему, мы должны больше продвигать вопросы похищенных детей. С начала войны подавляющее большинство коммуникаций было направлено на «дайте нам оружие, мы хотим отвоевать территорию». Что есть истина, но для чего? Зачем оружие? Зачем территории? Это наше население, это люди. И это не только то население, которое сегодня на оккупированных территориях, а то население, которое вынуждено было либо убегать в сторону России, либо их принудительно депортировали. Поделиться

Но нам нужны сегодня эти коммуникации на международной арене, чтобы доказать геноцид, чтобы показать, что это украинские люди, и мы хотим вернуть их. Нам нужны и финансы, и оружие, и все, чтобы отвоевать у врага наших детей. И пока каждый ребенок не будет возвращен на украинскую землю, мы не должны останавливаться .

Какие основные шаги, чтобы достучаться? Потому что фактически помогать нам, когда есть реальная проблема, это обязанность Международного Красного Креста, ООН.

Вы знаете, я в прошлом году общался с некоторыми представителями ООН, занимающимися вопросами или проблемами исчезновения определенных видов бабочек в разных странах. И вы знаете, когда я это слышал, меня разрывало изнутри. Я уважаю их усилия по спасению бабочек. Но я никак не могу поставить на одни весы уничтожение украинских детей и исчезновение бабочек в какой-нибудь стране.

И для меня наша коммуникация должна строиться на том, что мы подумаем вместе о бабочках, но сначала стоит думать о тех украинских детях, которые уничтожаются сегодня. И это должно являться основой коммуникации. Ее должно быть много.

Мы сегодня в информационном поле этих стран очень слабо звучим по другим причинам. Я не стану сейчас их разбирать. Но это должна быть достаточно агрессивная коммуникация. Потому что каждая семья в Европе, Америке или Китае понимает детскую проблему, потому что почти у каждой семьи есть ребенок. И им нужно объяснить, как это было бы по отношению к их детям. Поделиться

Вот в начале войны, когда я выступал в Конгрессе, объяснял: смотрите, вы сейчас в Вашингтоне. Представьте себе (а тогда русский солдат стоял в Ирпене, в Буче), что в пригороде Вашингтона стоит враг. Россияне. И они убивают ваших детей. И они хотят зайти в Вашингтон, вашу административную столицу, чтобы уничтожать вас и ваших детей. А на захваченных территориях они превращают ваших детей в русских. Какова будет ваша реакция на это? Да помогите нам! Пожалуйста, воспринимайте это как свое собственное горе.

Знаете, я когда-то с главой Сената одного из Штатов общался. Он приезжал в Украину. И когда я ему рассказывал об этих случаях депортации детей, которых мы возвращаем, он он со слезами на глазах сказал: “У меня 16 внуков. Я даже не представляю мою реакцию, если не дай Бог, кто-то прикоснулся бы хоть к одному из них”. Это человек в возрасте. Он стоял, плакал, потому что это коснулось его сердца. Поделиться

Наша коммуникация должна быть такой. Мы должны коснуться каждого сердца. И для этого нам нужны целые институты, которые будут заниматься этим вопросом, уполномоченные разрабатывать эти стратегии, чтобы достучаться до международного сообщества, и чтобы это сработало.

Вы сказали, что нам нужно достучаться до каждого сердца за границей, чтобы вернуть всех наших детей. Я уверена, что вам есть что сказать международным сообществам, каждому человеку за границей, чтобы они помогли вернуть каждого нашего ребенка домой.

Мы видим их травмы каждый день. Мы знаем, насколько они подверглись издевательствам, насколько эта война убийственна для наших семей, наших детей… Сколько из них потеряло своих родителей…