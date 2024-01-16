Почему россияне пытают похищенных украинских детей – ответ Save Ukraine

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua рассказал, что россияне пытают детей на оккупированных территориях за любое проявление своей украинской идентичности.

Россияне пытают детей на оккупированных территориях

Как рассказал Кулеба, каждый возвращенный ребенок является свидетелем преступлений, особенно живущих на оккупированных территориях.

За любое проявление своей украинской идентичности семья или ребенок могут быть строго наказаны. За то, что у кого-то в телефоне нашли просто какие-то фотографии или украинские тексты или музыку — что-нибудь, что касается Украины. У нас есть случаи, когда детей физически наказывали. Когда детей отбирали у родителей, сажали в тюрьмы, допрашивали, пытали током! Поделиться

После пыток родителям такого ребенка говорили, что если он останется на этой территории, будет еще хуже. Родители должны своего ребенка убрать вообще с этого места. Причем куда убрать — это проблема родителей.

Николай отмечает, что оккупанты очень боятся, чтобы дети и взрослые на этих территориях оставались украинцами. У России есть целая программа, направленная на русификацию украинских детей, вообще всего населения, и также есть поощрения, финансовые поощрения.

То есть, если ребенок получит российский паспорт, он получит финансовое вознаграждение.

Если у детей даже есть родители, а таких у нас случаев очень много, и даже после деоккупации остались там заложниками, русские никого из них не пытались отправить обратно, найти их родителей. Напротив, они всем им предлагали получить статус сироты и за это получить вознаграждение. Если ребенок соглашается, его "делают" сиротой, после чего он получает сертификат на жилье, которым можно воспользоваться по достижении 18-летнего возраста. Поделиться

Но сумма того сертификата настолько скудна, что за нее можно приобрести жилье разве что где-то за Уралом в какой-то деревне. Оставить свое жилье и жить там.

У России очень большая проблема с населением. У них демографический кризис. Представьте себе, Россия в 13 раз больше территории, чем Украина. А за населением они больше только в 3 раза. Потому они очень заинтересованы в украинском населении. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.

Поскольку дипломатия со страной-агрессорой не работает, Россия продолжает незаконно вывозить детей с временно оккупированных территорий Украины. Однако это не эвакуация, как утверждают россияне, а массовое похищение несовершеннолетних граждан Украины.

Проект документирует показания детей о военных преступлениях Российской Федерации против украинского народа.