Как РФ заставила воевать на своей стороне тысячи украинских детей — объяснение Кулебы

Диктатор Владимир Путин превратил похищенных Россией украинских детей в однин из инструментов геноцида в войне против Украины. Об этом в интервью Online.UA рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба.
Украинские дети вынуждены погибать в рядах российской оккупационной армии
Что важно понимать, миллионы украинцев за последние десять лет войны, которую развязала РФ, оказались в заложниках, стали изгнанниками или депортированными на территорию страны-агрессорки.
А из них больше миллиона – это дети. Многие из них живут в России. Большая часть остается в Крыму и на других оккупированных территориях.
Именно поэтому против ВСУ прямо сейчас воюют десятки тысяч людей, мобилизованных из Донбасса и Крыма, которые были обычными украинскими школьниками 10 лет назад.
Их индоктринировали или русифицировали, настроили против Украины, сделали из них российских военных. И они сегодня пришли с оружием убивать украинцев.
По словам Кулебы, если их спросить, почему они это делают, ответ всегда будет одинаковым: “Мы освобождаем исконно-русские территории. Мы с нацистами воюем”.
РФ приучила похищенных украинских детей к мысли о том, что все вокруг враги
Россияне даже заставили похищенных украинских детей поверить в то, что Украины больше не существует, а они должны воевать с "нацистами".
Эта ложь вбивается в детские головы с помощью учебников, новостей и через систему обучения.
Несовершеннолетних систематически убеждают, что все вокруг враги: Украина, Америка, Европа.
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