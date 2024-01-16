Как РФ заставила воевать на своей стороне тысячи украинских детей — объяснение Кулебы

Диктатор Владимир Путин превратил похищенных Россией украинских детей в однин из инструментов геноцида в войне против Украины. Об этом в интервью Online.UA рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба.

Украинские дети вынуждены погибать в рядах российской оккупационной армии

Что важно понимать, миллионы украинцев за последние десять лет войны, которую развязала РФ, оказались в заложниках, стали изгнанниками или депортированными на территорию страны-агрессорки.

А из них больше миллиона – это дети. Многие из них живут в России. Большая часть остается в Крыму и на других оккупированных территориях.

Большинство этих детей паспортизированы, они получили российское гражданство. И за эти 10 лет многие из них уже выросли и с оружием в руках воюют против Украины. Потому что это стратегия Путина. Эта стратегия была и раньше, в Османской империи или монголо-татар. Путинская Россия ничем не отличается. Поделиться

Именно поэтому против ВСУ прямо сейчас воюют десятки тысяч людей, мобилизованных из Донбасса и Крыма, которые были обычными украинскими школьниками 10 лет назад.

Их индоктринировали или русифицировали, настроили против Украины, сделали из них российских военных. И они сегодня пришли с оружием убивать украинцев.

По словам Кулебы, если их спросить, почему они это делают, ответ всегда будет одинаковым: “Мы освобождаем исконно-русские территории. Мы с нацистами воюем”.

РФ приучила похищенных украинских детей к мысли о том, что все вокруг враги

Россияне даже заставили похищенных украинских детей поверить в то, что Украины больше не существует, а они должны воевать с "нацистами".

Эта ложь вбивается в детские головы с помощью учебников, новостей и через систему обучения.

Несовершеннолетних систематически убеждают, что все вокруг враги: Украина, Америка, Европа.