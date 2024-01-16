Як РФ примусила воювати на своєму боці тисячі українських дітей — пояснення Кулеби
Категорія
Україна
Дата публікації

Як РФ примусила воювати на своєму боці тисячі українських дітей — пояснення Кулеби

солдат РФ
Джерело:  online.ua

Диктатор Володимир Путін перетворив викрадених Росією українських дітей на один з інструментів геноциду у війні проти України. Про це в інтерв'ю Online.UA розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

Українські діти змушені гинути у лавах російської окупаційної армії

Що важливо розуміти, мільйони українців протягом останніх десяти років війни, яку розв’язала РФ, опинилися в заручниках, стали вигнанцями чи депортованими на територію країни-агресорки.

А з них більше мільйона — це діти. Багато з них живе в Росії. Велика частина залишається в Криму та на інших окупованих територіях.

Більшість із цих дітей паспортизовані, вони отримали російське громадянство. І за ці 10 років багато хто з них вже виріс і з зброєю в руках воює проти України. Бо це стратегія Путіна. Ця стратегія була й раніше, в Османській імперії чи в монголо-татар. Путінська Росія нічим не відрізняється.

Саме тому проти ЗСУ просто зараз воюють десятки тисяч людей, мобілізованих з Донбасу і Криму, які були звичайними українськими школярами 10 років тому.

Їх індоктринували або русифікували, налаштували проти України, зробили з них російських військових. І вони сьогодні прийшли зі зброєю вбивати українців.

За словами Кулеби, якщо їх запитати, чому вони це роблять, то відповідь завжди буде однаковою: “Ми звільняємо ісконно-руські території. Ми з нацистами воюємо”.

РФ привчила викрадених українських дітей до думки, що всі навколо вороги

Росіяни навіть змушують викрадених українських дітей повірити в те, що України більше не існує, а вони, мовляв, повинні воювати з “нацистами”.

Ця брехня вбивається у дитячі голови за допомогою підручників, новин, через систему навчання.

Неповнолітніх систематично переконують тому, що всі навколо вороги: Україна, Америка, Європа.

А Росія — “жертва”, вона захищається, вона не нападала на Україну. А потім дітям розповідають, що взагалі престижно бути військовим. От якщо ти хочеш дійсно стати героєм, ти маєш отримати військову професію. І в школах кожній дитині одразу вкладають у руки автомат. Її не тільки навчають користуватися зброєю, але їй налаштовують проти України… Це російська пропаганда. Це те, що робить сьогодні путінська Росія з українськими дітьми. Це справжня мета Путіна. І це є геноцидом. Це буде доведено.

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