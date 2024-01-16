Як РФ примусила воювати на своєму боці тисячі українських дітей — пояснення Кулеби

Диктатор Володимир Путін перетворив викрадених Росією українських дітей на один з інструментів геноциду у війні проти України. Про це в інтерв'ю Online.UA розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба.
Українські діти змушені гинути у лавах російської окупаційної армії
Що важливо розуміти, мільйони українців протягом останніх десяти років війни, яку розв’язала РФ, опинилися в заручниках, стали вигнанцями чи депортованими на територію країни-агресорки.
А з них більше мільйона — це діти. Багато з них живе в Росії. Велика частина залишається в Криму та на інших окупованих територіях.
Саме тому проти ЗСУ просто зараз воюють десятки тисяч людей, мобілізованих з Донбасу і Криму, які були звичайними українськими школярами 10 років тому.
Їх індоктринували або русифікували, налаштували проти України, зробили з них російських військових. І вони сьогодні прийшли зі зброєю вбивати українців.
За словами Кулеби, якщо їх запитати, чому вони це роблять, то відповідь завжди буде однаковою: “Ми звільняємо ісконно-руські території. Ми з нацистами воюємо”.
РФ привчила викрадених українських дітей до думки, що всі навколо вороги
Росіяни навіть змушують викрадених українських дітей повірити в те, що України більше не існує, а вони, мовляв, повинні воювати з “нацистами”.
Ця брехня вбивається у дитячі голови за допомогою підручників, новин, через систему навчання.
Неповнолітніх систематично переконують тому, що всі навколо вороги: Україна, Америка, Європа.
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