Сколько похищенных РФ украинских детей спас фонд Save Ukraine — ответ Кулебы

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба рассказал, сколько детей, похищенных РФ, спас фонд Save Ukraine.
Сколько похищенных РФ украинских детей спас фонд Save Ukraine
Как отметил Кулеба, Украина прилагает невероятные усилия для возвращения похищенных Россией детей. Save Ukraine не является единственным фондом, но, пожалуй, мы вернули больше всего детей. Поэтому хотим поблагодарить всех организаций, которые присоединились к этому процессу, потому что есть фактически возвращающие, но не коммуникующие на эту тему.
По его словам, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, либо на попечении.
Начиналось все с того, что эвакуационные команды, работающие в зонах боевых действий после освобождения территорий сначала Харьковщины, затем Херсонщины, начали получать сообщения о пропавших детях.
По словам основателя фонда, из Харьковской области детей вывозили в Россию, из Херсона больше в Крым вывозили. Но после деоккупации территории этих детей россияне просто не вернули. И таких сообщений были сотни.
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