Сколько похищенных РФ украинских детей спас фонд Save Ukraine — ответ Кулебы
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько похищенных РФ украинских детей спас фонд Save Ukraine — ответ Кулебы

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Источник:  online.ua

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба рассказал, сколько детей, похищенных РФ, спас фонд Save Ukraine.

Сколько похищенных РФ украинских детей спас фонд Save Ukraine

Как отметил Кулеба, Украина прилагает невероятные усилия для возвращения похищенных Россией детей. Save Ukraine не является единственным фондом, но, пожалуй, мы вернули больше всего детей. Поэтому хотим поблагодарить всех организаций, которые присоединились к этому процессу, потому что есть фактически возвращающие, но не коммуникующие на эту тему.

Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России, — сообщил основатель фонда.

По его словам, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, либо на попечении.

Начиналось все с того, что эвакуационные команды, работающие в зонах боевых действий после освобождения территорий сначала Харьковщины, затем Херсонщины, начали получать сообщения о пропавших детях.

И дальше мы начали разбираться, как они исчезли, что произошло. Изучая эту тему, мы увидели, что это были такие принудительные вывозы детей на территорию России даже под дулами автоматов, а большинство случаев — так называемые "лагеря" отдыха, — объяснил Кулеба.

По словам основателя фонда, из Харьковской области детей вывозили в Россию, из Херсона больше в Крым вывозили. Но после деоккупации территории этих детей россияне просто не вернули. И таких сообщений были сотни.

Мы сразу же начали наши миссии по спасению детей и возвращали группы сначала по 10 детей, потом 20 и более. В начале это еще было возможно, но потом стало становиться все труднее. И нам удалось все же не только вернуть этих детей, но и задокументировать эти военные преступления, потому что мы сотрудничаем также и с правоохранительными органами, и с Международным уголовным судом с самого начала, — добавил он.

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