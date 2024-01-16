Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine — відповідь Кулеби

Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine

Як зазначив Кулеба, Україна докладає неймовірних зусиль для повернення викрадених Росією дітей. Save Ukraine не є єдиним фондом, але, мабуть, ми повернули найбільше дітей. Тому хочемо подякувати всім організаціям, які долучилися до цього процесу, бо є такі, що фактично повертають, але не комунікують на цю тему.

Наш фонд повернув уже майже 230 дітей, які були депортовані, викрадені, примусово переміщені з окупованих територій, із території Росії, — повідомив засновник фонда. Поширити

За його словами, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою.

Починалося все з того, що евакуаційні команди, які працюють в зонах бойових дій, після звільнення територій спочатку Харківщини, потім Херсонщини, почали отримувати повідомлення про зниклих дітей.

І далі ми почали розбиратися, як вони зникли, що відбулося. Вивчаючи цю тему, ми побачили, що це були такі примусові вивезення дітей на територію Росії навіть під дулами автоматів, а більшість випадків — так звані “табори” відпочинку, — пояснив Кулеба. Поширити

За словами засновника фонду, з Харківщини дітей вивозили в Росію, з Херсонщини більше в Крим вивозили. Але після деокупації території цих дітей росіяни просто не повернули. І таких повідомлень були сотні.