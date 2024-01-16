Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine — відповідь Кулеби

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба розповів, скільки дітей, викрадених РФ, врятував фонд Save Ukraine.
Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine
Як зазначив Кулеба, Україна докладає неймовірних зусиль для повернення викрадених Росією дітей. Save Ukraine не є єдиним фондом, але, мабуть, ми повернули найбільше дітей. Тому хочемо подякувати всім організаціям, які долучилися до цього процесу, бо є такі, що фактично повертають, але не комунікують на цю тему.
За його словами, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою.
Починалося все з того, що евакуаційні команди, які працюють в зонах бойових дій, після звільнення територій спочатку Харківщини, потім Херсонщини, почали отримувати повідомлення про зниклих дітей.
За словами засновника фонду, з Харківщини дітей вивозили в Росію, з Херсонщини більше в Крим вивозили. Але після деокупації території цих дітей росіяни просто не повернули. І таких повідомлень були сотні.
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