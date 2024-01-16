Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine — відповідь Кулеби
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine — відповідь Кулеби

іграшка
Джерело:  online.ua

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба розповів, скільки дітей, викрадених РФ, врятував фонд Save Ukraine.

Скільки викрадених РФ українських дітей врятував фонд Save Ukraine

Як зазначив Кулеба, Україна докладає неймовірних зусиль для повернення викрадених Росією дітей. Save Ukraine не є єдиним фондом, але, мабуть, ми повернули найбільше дітей. Тому хочемо подякувати всім організаціям, які долучилися до цього процесу, бо є такі, що фактично повертають, але не комунікують на цю тему. 

Наш фонд повернув уже майже 230 дітей, які були депортовані, викрадені, примусово переміщені з окупованих територій, із території Росії, — повідомив засновник фонда. 

За його словами, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою.

Починалося все з того, що евакуаційні команди, які працюють в зонах бойових дій, після звільнення територій спочатку Харківщини, потім Херсонщини, почали отримувати повідомлення про зниклих дітей.

І далі ми почали розбиратися, як вони зникли, що відбулося. Вивчаючи цю тему, ми побачили, що це були такі примусові вивезення дітей на територію Росії навіть під дулами автоматів, а більшість випадків —  так звані “табори” відпочинку, — пояснив Кулеба.

За словами засновника фонду, з Харківщини дітей вивозили в Росію, з Херсонщини більше в Крим вивозили. Але після деокупації території цих дітей росіяни просто не повернули. І таких повідомлень були сотні. 

Ми одразу ж розпочали наші місії порятунку дітей і повертали групи спочатку по 10 дітей, потім 20 і більше. На початку це ще було можливо, але потім почало ставати дедалі важче. І нам вдалося все ж таки не тільки повернути цих дітей, але задокументувати ці воєнні злочини, бо ми співпрацюємо також і з правоохоронними органами, і з Міжнародним кримінальним судом з самого початку, — додав він.

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