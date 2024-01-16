Чому росіяни катують викрадених українських дітей — відповідь Save Ukraine

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю online.ua розповів, що росіяни катують дітей на окупованих територіях за будь-який прояв своєї української ідентичності.
Росіяни катують дітей на окупованих територіях
Як розповів Кулеба, кожна повернута дитина є свідком злочинів, особливо ті, які живуть на окупованих територіях.
Після катувань батькам такої дитини казали, що якщо вона залишиться на цій території, буде ще гірше. Батьки мають свою дитину прибрати взагалі з цього місця. Причому куди прибрати — це проблема батьків.
Микола зазначає, що окупанти дуже бояться, щоб діти й дорослі на цих територіях залишалися українцями. В Росії є ціла програма, спрямована на русифікацію українських дітей, взагалі всього населення, і також є заохочення, фінансові заохочення.
Тобто, якщо дитина отримає російський паспорт, вона отримає фінансову винагороду.
Але сума того сертифікату настільки мізерна, що за неї можна придбати житло хіба десь за Уралом в якомусь селі. Покинути своє житло і жити там.
Що відомо про викрадення українських дітей
До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.
Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.
Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.
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