Чому росіяни катують викрадених українських дітей — відповідь Save Ukraine

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю online.ua розповів, що росіяни катують дітей на окупованих територіях за будь-який прояв своєї української ідентичності.

Росіяни катують дітей на окупованих територіях

Як розповів Кулеба, кожна повернута дитина є свідком злочинів, особливо ті, які живуть на окупованих територіях.

За будь-який прояв своєї української ідентичності сім'я або дитина може бути суворо покарана. За те, що в когось у телефоні знайшли просто якісь фотографії або українські тексти чи музику — будь-що, що стосується України. У нас є випадки, коли дітей фізично карали. Коли дітей відбирали у батьків, садовили у в'язниці, допитували, катували струмом! Поширити

Після катувань батькам такої дитини казали, що якщо вона залишиться на цій території, буде ще гірше. Батьки мають свою дитину прибрати взагалі з цього місця. Причому куди прибрати — це проблема батьків.

Микола зазначає, що окупанти дуже бояться, щоб діти й дорослі на цих територіях залишалися українцями. В Росії є ціла програма, спрямована на русифікацію українських дітей, взагалі всього населення, і також є заохочення, фінансові заохочення.

Тобто, якщо дитина отримає російський паспорт, вона отримає фінансову винагороду.

Якщо діти навіть мають батьків, а таких у нас випадків дуже багато, і навіть після деокупації залишилися там заручниками, росіяни нікого з них не намагалися відправити назад, знайти їхніх батьків. Навпаки, вони всім їм пропонували отримати статус сироти і за це отримати винагороду. Якщо дитина погоджується, її “роблять” сиротою, після чого вона отримує сертифікат на житло, яким можна скористатися по досягненню 18-річного віку. Поширити

Але сума того сертифікату настільки мізерна, що за неї можна придбати житло хіба десь за Уралом в якомусь селі. Покинути своє житло і жити там.

В Росії дуже велика проблема з населенням. У них демографічна криза. Уявіть собі, Росія в 13 разів більша територія, ніж Україна. А за населенням вони більше тільки в 3 рази. Тому вони дуже зацікавлені в українському населенні. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.

Оскільки дипломатія з країною-агресоркою не працює, Росія продовжує незаконно вивозити дітей з тимчасово окупованих територій України. Однак це не евакуація, як стверджують росіяни, а масове викрадення неповнолітніх громадян України.

Проєкт документує свідчення дітей про воєнні злочини Російської Федерації проти українського народу.