Войска РФ атаковали Купянск в Харьковской области. В автомобиле заживо сгорел мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Купянск в Харьковской области. В автомобиле заживо сгорел мужчина

обстрел
Читати українською
Источник:  ГУ Нацполиции в Харьковской области

Российские войска 22 января обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. В результате попадания снаряда загорелся автомобиль.

Войска РФ атаковали Купянск на Харьковщине

Сгорел заживо в автомобиле после обстрела — один человек погиб в результате вражеского удара по Купянску. Два попадания, предварительно из ствольной артиллерии. Россияне ударили по жилому дому и легковой машине, - подчеркнул Болвинов.

В результате атаки еще один мужчина 66 лет получил ранения, у него резаные раны спины, туловища и предплечья. В городе поврежден многоквартирный жилой дом, под окнами квартир осталась воронка. В соседних домах и помещении магазина выбило стекла.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

Они будут стараться продавливать постоянно всю линию фронта – это однозначно. Относительно Лимано-Купьянского направления, для них конечная цель — это Оскольское водохранилище, направление Изюма, откуда они были выбиты в рамках нашей наступательной операции. Это вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении, – объясняет военный.

Он подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что рано или поздно, украинские военные снова перейдут в контрнаступление и Оскольское водохранилище, по мнению командования оккупационной армии РФ, создает угрозу прорыва для ВСУ.

А также, скажем, выйти на водный рубеж, который имеет почти 80 км — это придало бы им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя опять же, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали по Оскольскому водохранилищу выстроить фортификации, но тогда настолько была большая паника в их войсках, что они забросили это, только начав какие-то элементарные подготовительные работы, — отмечает Тимочко.

Он предупредил, что следует учитывать, что российские оккупанты сделали выводы из собственных ошибок во время ведения боевых действий на территории Харьковской области.

Путину очень нужны победы. Вы же видите, он всегда может подать маленький хутор из-за своей пропаганды как победы. Он, видимо, и хочет где-то выступить на фоне декорации, как одно время Наполеон на фоне египетских пирамид. Это все Путин, вообще там бои на этом направлении потеряли военное значение для них, – объясняет Тимочко.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне в Купянске издевались над несовершеннолетними украинцами — полиция
Харьковщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продвинулись в районе Купянска и Сватового — ISW
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ переключилась с Купянска на Лиман ― 21 ОМБР
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.