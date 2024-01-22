Войска РФ атаковали Купянск в Харьковской области. В автомобиле заживо сгорел мужчина

Войска РФ атаковали Купянск на Харьковщине

Сгорел заживо в автомобиле после обстрела — один человек погиб в результате вражеского удара по Купянску. Два попадания, предварительно из ствольной артиллерии. Россияне ударили по жилому дому и легковой машине, - подчеркнул Болвинов. Поделиться

В результате атаки еще один мужчина 66 лет получил ранения, у него резаные раны спины, туловища и предплечья. В городе поврежден многоквартирный жилой дом, под окнами квартир осталась воронка. В соседних домах и помещении магазина выбило стекла.

Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области

Они будут стараться продавливать постоянно всю линию фронта – это однозначно. Относительно Лимано-Купьянского направления, для них конечная цель — это Оскольское водохранилище, направление Изюма, откуда они были выбиты в рамках нашей наступательной операции. Это вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении, – объясняет военный. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что рано или поздно, украинские военные снова перейдут в контрнаступление и Оскольское водохранилище, по мнению командования оккупационной армии РФ, создает угрозу прорыва для ВСУ.

А также, скажем, выйти на водный рубеж, который имеет почти 80 км — это придало бы им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя опять же, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали по Оскольскому водохранилищу выстроить фортификации, но тогда настолько была большая паника в их войсках, что они забросили это, только начав какие-то элементарные подготовительные работы, — отмечает Тимочко. Поделиться

Он предупредил, что следует учитывать, что российские оккупанты сделали выводы из собственных ошибок во время ведения боевых действий на территории Харьковской области.