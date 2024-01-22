Войска РФ атаковали Купянск в Харьковской области. В автомобиле заживо сгорел мужчина

Российские войска 22 января обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. В результате попадания снаряда загорелся автомобиль.
Войска РФ атаковали Купянск на Харьковщине
В результате атаки еще один мужчина 66 лет получил ранения, у него резаные раны спины, туловища и предплечья. В городе поврежден многоквартирный жилой дом, под окнами квартир осталась воронка. В соседних домах и помещении магазина выбило стекла.
Что известно о ситуации в зоне боевых действий в Харьковской области
Он подчеркнул, что российские оккупанты понимают, что рано или поздно, украинские военные снова перейдут в контрнаступление и Оскольское водохранилище, по мнению командования оккупационной армии РФ, создает угрозу прорыва для ВСУ.
Он предупредил, что следует учитывать, что российские оккупанты сделали выводы из собственных ошибок во время ведения боевых действий на территории Харьковской области.
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