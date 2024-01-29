В ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Табаевки в Харьковской области

Кремлевская пропаганда активно распространяет ложь о якобы захвате оккупационной армией РФ Табаевки в Харьковской области. В ВСУ опровергают "вбросы" россиян.

Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине

По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, заявления россиян о захвате Табаевки не соответствуют действительности.

Фитьо добавил, что вблизи Табаевки преступная армия РФ несет бешеные потери.

Спикер командования Сухопутных сил подчеркнул, что в настоящее время украинские военные пытаются отбросить российских оккупантов подальше от Табаевки.

Он подчеркнул, что населенный пункт расположен в болотистой местности и не находится под контролем российских окупантов.

Фите также сообщил, что в течение суток на участке фронта Купянск-Лиман было зафиксировано 700 вражеских обстрелов.

Еще 613 обстрелов российские военные преступники совершили в районе Бахмута Донецкой области.

220 человек на Лимано-Купянском направлении были уничтожены, на Бахмутском - 128 россиян были уничтожены, - отмечает Фитьо. Поделиться

Спикер Сухопутных сил также отметил, что в районах Купянска и Лимана преступная армия РФ за последнее время потеряла около 130 единиц военной техники.

Почему армия РФ стремится захватить Табаевку

Как объясняет военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", преступная армия РФ ценой невероятных потерь пытается продвинуться на Харьковщине.

В настоящее время российские оккупанты хотят захватить Табаевку, расположенную неподалеку от недавне оккупированного армией РФ Крахмального.

Эксперт объясняет, что рядом с Табаевкой проходит дорога Р-07, соединяющая Купянск с оккупированным россиянами Сватовым в Луганской области.

По мнению Мусиенко, российские оккупанты хотят установить контроль над этой трассой и продавить оборону ВСУ в этом районе.

А дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться к западу ближе к Осколу. Ну а первоочередная цель – установить контроль над дорогой с последующим выходом южнее или на Купянск-Узловой, – объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, сейчас российские оккупанты пытаются решить сразу 3 вопроса.

В частности, одной из задач российской оккупационной армии является выход для соединения с другой группировкой окупантов, которая проводит атаки на позиции ВСУ в районе Лимана.