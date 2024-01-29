В ВСУ опровергли заявления РФ о захвате Табаевки в Харьковской области

Кремлевская пропаганда активно распространяет ложь о якобы захвате оккупационной армией РФ Табаевки в Харьковской области. В ВСУ опровергают "вбросы" россиян.
Что известно о ситуации в районе Купянска на Харьковщине
По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, заявления россиян о захвате Табаевки не соответствуют действительности.
Фитьо добавил, что вблизи Табаевки преступная армия РФ несет бешеные потери.
Спикер командования Сухопутных сил подчеркнул, что в настоящее время украинские военные пытаются отбросить российских оккупантов подальше от Табаевки.
Он подчеркнул, что населенный пункт расположен в болотистой местности и не находится под контролем российских окупантов.
Фите также сообщил, что в течение суток на участке фронта Купянск-Лиман было зафиксировано 700 вражеских обстрелов.
Еще 613 обстрелов российские военные преступники совершили в районе Бахмута Донецкой области.
Спикер Сухопутных сил также отметил, что в районах Купянска и Лимана преступная армия РФ за последнее время потеряла около 130 единиц военной техники.
Почему армия РФ стремится захватить Табаевку
Как объясняет военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии журналистам издания "РБК-Украина", преступная армия РФ ценой невероятных потерь пытается продвинуться на Харьковщине.
В настоящее время российские оккупанты хотят захватить Табаевку, расположенную неподалеку от недавне оккупированного армией РФ Крахмального.
Эксперт объясняет, что рядом с Табаевкой проходит дорога Р-07, соединяющая Купянск с оккупированным россиянами Сватовым в Луганской области.
По мнению Мусиенко, российские оккупанты хотят установить контроль над этой трассой и продавить оборону ВСУ в этом районе.
По его словам, сейчас российские оккупанты пытаются решить сразу 3 вопроса.
В частности, одной из задач российской оккупационной армии является выход для соединения с другой группировкой окупантов, которая проводит атаки на позиции ВСУ в районе Лимана.
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