РФ в ближайшие недели попытается атаковать пограничники Харьковской области — Генштаб Эстонии
Категория
Мир
Дата публикации

РФ в ближайшие недели попытается атаковать пограничники Харьковской области — Генштаб Эстонии

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Источник:  ERR

Россия в ближайшие недели может попытаться атаковать в приграничных районах Белгородской и Харьковской областей.

РФ в ближайшие недели попытается атаковать пограничье Харьковской области

По его прогнозам, попытка наступления на пограничные Харьковской области будет предпринята для того, чтобы отвлечь украинских военных от находящегося под основным ударом российских войск Купянского направления.

По его словам, на Донецком направлении самые активные бои идут под Бахмутом, Авдеевкой и Донецком.

И совершенно очевидно, что основной упор в наступлении делается на Авдеевку, где, по сообщениям, путинские подразделения также были замечены как проводящие разведку и разные маневры внутри города. Но это не значит, что им удалось прорваться или они препятствуют логистике украинских вооруженных сил, — сказал полковник.

Он отметил, что в Запорожском направлении активные бои идут преимущественно к югу от Великой Новоселки, где ни одна из сторон не продвигается вперед.

В Херсонском направлении украинские подразделения удерживают плацдарм на восточном берегу Днепра, связывая там подразделения вооруженных сил России, которые не смогли оттеснить украинцев, несмотря на разные попытки наступления.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Российские захватчики масштабно атаковали на Марьинском направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись вдоль участка линии фронта к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка). Также ВСУ отбросили россиян северо-восточнее Заветного Желания и продвинулись юго-западнее Мирного.

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