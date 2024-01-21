Западные аналитики оценили эффективность необычной тактики ВСУ на фронте

Украинские военные в развязанной Кремлем преступной войне используют необычную тактику так называемой активной обороны, которая позволяет сдерживать наступление армии РФ и освобождать оккупированные врагом территории.
Как тактика ВСУ сломала ход войны и сделала невозможным победу армии РФ
Отмечается, что именно эта стратегия позволила украинским военным во время контрнаступления в сентябре 2022 освободить большую часть Харьковской области.
Принцип активной обороны, как отмечается в материале издания, состоит в том, чтобы удерживать оборону и мешать продвижению врага и одновременно искать слабые места в обороне противника и проводить контрнаступательные действия.
По его словам, гибкая линия обороны позволит украинским военным не только проводить тренировки, но и обеспечивать готовность для проведения контрнаступательных операций.
Что известно о текущей ситуации на восточном фронте в Украине
По информации командующего Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, российские военные преступники в последнее время уменьшили количество атак, однако украинские военные готовятся к обострению.
Он подчеркнул, что ключевые атаки российские захватчики продолжают проводить в районе Авдеевки, Невельского и Первомайского Донецкой области.
Тарнавский добавил, что в течение суток только в районе Авдеевки отражены 23 вражеских атаки.
Еще 6 атак российских окупантов отбиты в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.
Кроме этого, по информации Тарнавского, отражена вражеская попытка наступления в районе Вербового в Запорожской области и уничтожена одна российская БМД-4.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели
По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение последней недели украинские военные ликвидировали около 6 тыс. 30 военных преступников оккупационной армии РФ и 731 единицу вражеской военной техники.
Кроме этого, по словам Павлюка, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.
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