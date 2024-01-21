Западные аналитики оценили эффективность необычной тактики ВСУ на фронте

Украинские военные в развязанной Кремлем преступной войне используют необычную тактику так называемой активной обороны, которая позволяет сдерживать наступление армии РФ и освобождать оккупированные врагом территории.

Как тактика ВСУ сломала ход войны и сделала невозможным победу армии РФ

Отмечается, что именно эта стратегия позволила украинским военным во время контрнаступления в сентябре 2022 освободить большую часть Харьковской области.

Принцип активной обороны, как отмечается в материале издания, состоит в том, чтобы удерживать оборону и мешать продвижению врага и одновременно искать слабые места в обороне противника и проводить контрнаступательные действия.

Один из принципов обороны – это наступательные действия, – подчеркивает сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Эдвард Арнольд. Поделиться

По его словам, гибкая линия обороны позволит украинским военным не только проводить тренировки, но и обеспечивать готовность для проведения контрнаступательных операций.

Статическая оборона редко бывает хорошей идеей для военных, потому что она как бы фиксирует вашу собственную способность к маневрированию, – объясняет Арнольд. Поделиться

Что известно о текущей ситуации на восточном фронте в Украине

По информации командующего Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, российские военные преступники в последнее время уменьшили количество атак, однако украинские военные готовятся к обострению.

По состоянию на 6.00 сегодняшнего утра враг в течение суток не наносил в нашей операционной зоне авиаудары. Впрочем, вчера несколько увеличил активность артиллерии – зафиксировано 703 артобстрела. За прошедшие сутки было меньше боеприкосновений, всего 30, и применений FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности, - подчеркнул Тарнавский. Поделиться

Он подчеркнул, что ключевые атаки российские захватчики продолжают проводить в районе Авдеевки, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Тарнавский добавил, что в течение суток только в районе Авдеевки отражены 23 вражеских атаки.

Еще 6 атак российских окупантов отбиты в районе Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

Кроме этого, по информации Тарнавского, отражена вражеская попытка наступления в районе Вербового в Запорожской области и уничтожена одна российская БМД-4.

В операционной зоне ОВСУ "Таврия" общие потери захватчиков составили 296 человек и 27 единиц военной техники. В частности, три танка, одна ББМ, одна артсистема и шесть автомобилей. Прекратил существовать один состав боеприпасов противника, - сообщил командующий ОСУВ Таврия. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ в течение недели

По информации первого заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение последней недели украинские военные ликвидировали около 6 тыс. 30 военных преступников оккупационной армии РФ и 731 единицу вражеской военной техники.

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск: 106 танков, 164 боевых бронированных машин, 128 артиллерийских систем, 11 РСЗО, 7 установок ПВО, 195 единиц автотехники, 39 единиц спецтехники, - сообщил Павлюк. Поделиться

Кроме этого, по словам Павлюка, наши защитники уничтожили 2 самолета, 4 ракеты и 75 БпЛА.