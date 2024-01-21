ВСУ ликвидировали пилота российского Ил-22М во время атаки по самолету

Что известно о ликвидации пилота подбитого Ил-22М

В частности, о смерти пилота Виктора Климова сообщают местные паблики.

В свою очередь отмечается, что второй пилот, также раненый, сумел посадить самолет.

Что этому предшествовало

Вечером 14 января в российских и украинских Telegram-каналах появились сообщения о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М, утром 15 января эту информацию частично подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, а также источники "Украинской правды" во власти.

Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что воздушные силы ВСУ сбили два важных российских судна — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.

По данным Воздушных сил, воздушный пункт управления российских окупантов Ил-22 все же уцелел после поражения, но не подлежит восстановлению.

Издание Defense Express отмечает , что ранее считалось, что уничтожить А-50 невозможно. Такие типы самолетов избегают переднего края линии фронта и держатся подальше от зоны действия противовоздушной обороны противника.

Россия имела на вооружении всего девять таких самолетов (из них три — А-50 и шесть — А-50У).