В РФ распространяют ложь о том, что сами атаковали свои же А-50 и Ил-22М

Американские аналитики обратили внимание на то, что в России придумали новую версию уничтожения Украиной своего самолета А-50 и повреждения воздушного командного пункта Ил-22М.

Россия придумывает байки об атаке на А-50 и Ил-22М

Американский Институт изучения войны обратил внимание на то, что в российском инфопространстве начали звучать странные заявления.

Россияне продолжают отрицать, что ВСУ удалось сбить самолет А-50 и уже придумали лживую версию о том, что он был уничтожен "дружеским огнем" российской ПВО.

Как отмечают иностранные эксперты, А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, самой ПВО, поэтому вымысел о том, что российские силы ПВО сбили этот самолет звучит максимально абсурдно.

Российский инсайдерский источник, утверждающий, что причастен к неустановленной российской структуре безопасности, утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (российский термин для ложного заявления) о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов в том, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны и что причиной инцидента была человеческая ошибка. Поделиться

Однако американские аналитики не могут понять, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны.

ISW не знает, на что рассчитывают власти РФ, распространяя подобную ложь.

Что известно об уничтожении Украиной российских А-50 и Ил-22М

Вечером 14 января телеграмм-каналы начали распространять информацию о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М.

Лишь утром 15 января эту новость частично подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Чуть позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что воздушные силы ВСУ смогли сбить два важных российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.