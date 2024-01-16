У РФ поширюють брехню про те, що самі атакували свої ж А-50 та Іл-22М

Американські аналітики звернули увагу на те, що у Росії вигадали нову версію знищення Україною свого літака А-50 і пошкодження повітряного командного пункту Іл-22М.

Росія вигадує байки про ураження А-50 та Іл-22М

Американський Інститут вивчення війни звернув увагу на те, що в російському інфопросторі почали лунати дивні заяви.

Росіяни продовжують заперечувати, що ЗСУ вдалося збити літак А-50 й уже вигадали брехливу версію про те, що був знищений "дружнім вогнем" російської ППО.

Як зазначають іноземні експерти, А-50 використовується для координації дій російської авіації і, можливо, самої ж ППО, тому вигадка про те, що російські сили ППО збили цей літак звучить максимально абсурдно.

Російське інсайдерське джерело, яке стверджує, що є дотичним до невстановленої російської структури безпеки, стверджує, що невстановлені російські суб'єкти створили "качку" (російський термін для неправдивої заяви) про те, як російські сили збили А-50, щоб запевнити російських пілотів, що польоти над Чорним і Азовським морями все ще безпечні, і що причиною інциденту була людська помилка. Поширити

Однак американські аналітики не можуть зрозуміти, чому російські пілоти повинні почуватися комфортніше з думкою про те, що їхні наземні засоби протиповітряної оборони є настільки некомпетентними.

ISW не знає, на що розраховує влада РФ, поширюючи подібну брехню.

Що відомо про знищення Україною російських А-50 та Іл-22М

Увечері 14 січня телеграм-канали почали поширювати інформацію про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М,

Лише вранці 15 січня цю новину частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Трохи згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що повітряні сили ЗСУ змогли збити два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.