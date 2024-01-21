ЗСУ ліквідували пілота російського Іл-22М під час атаки по літаку

Що відомо про ліквідацію пілота підбитого Іл-22М

Зокрема про смерть пілота Віктора Клімова повідомляють місцеві пабліки.

Натомість зазначається, що другий пілот, також поранений, зумів посадити літак.

Що цьому передувало

Увечері 14 січня у російських та українських Telegram-каналах з’явились повідомлення про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М, вранці 15 січня цю інформацію частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також джерела "Української правди" у владі.

Зранку 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що повітряні сили ЗСУ збили два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

За даними Повітряних сил, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 все ж уцілів після ураження, але не підлягає відновлюванню.

Видання Defense Express зазначає, що раніше вважалося, що знищити А-50 неможливо. Такі типи літаків уникають переднього краю лінії фронту і тримаються якомога далі від зони дії протиповітряної оборони противника.

Росія мала на озброєнні всього дев’ять таких літаків (з них три — А-50 і шість — А-50У).