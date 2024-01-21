Західні аналітики оцінили успішність незвичайної тактики ЗСУ на фронті

Українські військові у розв'язаній Кремлем злочинній війні використовують незвичайну тактику так званої “активної оборони”, яка дозволяє стримувати наступ армії РФ та звільняти окуповані ворогом території.

Як тактика ЗСУ зламала хід війни і унеможливила перемогу армії РФ

Зазначається, що саме ця стратегія дозволила українським військовим під час контрнаступу у вересні 2022 року звільнити більшу частину Харківської області.

Принцип активної оборони, як зазначається у матеріалі видання, полягає в тому, щоб утримувати оборону і заважати просуванню ворога та одночасно шукати слабкі місця у обороні противника та проводити контрнаступальні дії.

Один з принципів оборони - це наступальні дії, - підкреслює співробітник аналітичного центру Royal United Services Institute Едвард Арнольд. Поширити

За його словами, гнучка лінія оборони дозволить українським військовим не тільки проводити тренування, а й забезпечуватиме готовність для проведення контрнаступальних операцій.

Статична оборона рідко буває гарною ідеєю для військових, тому що вона як би фіксує вашу власну здатність до маневрування, - пояснює Арнольд. Поширити

Що відомо про поточну ситуацію на східному фронті в Україні

За інформацією командувача Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські військові злочинці протягом останнього часу зменшили кількість атак, однак українські військові готуються до загострення.

Станом на 6.00 сьогоднішнього ранку ворог протягом двох діб не завдавав в нашій операційній зоні авіаударів. Втім, вчора дещо збільшив активність артилерії – зафіксовано 703 артобстріли. Минулої доби було менше боєзіткнень, всього 30, та застосувань FPV-дронів. Але ворог перегруповується і ми готуємось до збільшення його активності, - наголосив Тарнавський. Поширити

Він підкреслив, що ключові атаки російські загарбники продовжують проводити в районі Авдіївки, Невельського та Первомайського на Донеччині.

Тарнавський додав, що протягом доби тільки в районі Авдіївки відбито 23 ворожі атаки.

Ще 6 атак російських окупантів відбито в районі Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Окрім цього, за інформацією Тарнавського, відбито ворожу спробу наступу в районі Вербового у Запорізькій області та знищено одну російську БМД-4.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" загальні втрати загарбників склали 296 осіб та 27 одиниць військової техніки. Зокрема, три танки, одна ББМ, одна артсистема та шість автомобілів. Припинив існувати один склад боєприпасів противника, - повідомив командувач ОСУВ “Таврія”. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня

За інформацією першого заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом останнього тижня українські військові ліквідували близько 6 тис 30 військових злочинців окупаційної армії РФ та 731 одиницю ворожої військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 106 танків, 164 бойові броньовані машини, 128 артилерійських систем, 11 РСЗВ, 7 установок ППО, 195 одиниць автотехніки, 39 одиниць спецтехніки, - повідомив Павлюк. Поширити

Окрім цього, за словами Павлюка, наші захисники знищили 2 літаки, 4 ракети та 75 БпЛА.