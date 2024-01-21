АТЕШ обнаружил в Евпатории новый пункт перекидывания техники РФ на фронт – видео

Железнодорожный вокзал в Евпатории в оккупированном Крыму армия РФ начала задействовать для перекидывания военной техники на фронт.

Что обнаружили партизаны в Евпатории

Как отмечается, партизаны провели разведку перегрузки разной техники ВС РФ на железнодорожный вокзал в Евпатории. В частности, была зафиксирована перекидывание десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 из РЭМ-КЛ.

БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и поврежденной техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника А БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и также эвакуации армейской автомобильной техники

Партизаны, по их словам, все чаще замечают перекидывание старых поколений танков в плохом состоянии и разной техники для ремонта.

Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов, — утверждают в "АТЕШ". Поделиться

Какая ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта.

Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

Ранее ВСУ нанесли удар по месту нахождения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.