АТЕШ виявив у Євпаторії новий пункт перекидання техніки РФ на фронт — відео

Залізничний вокзал в Євпаторії в окупованому Криму армія РФ почала задіювати для перекидання військової техніки на фронт.
Що виявили партизани в Євпаторії
Як зазначається, партизани провели розвідку перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ.
БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), у тому числі і з-під вогню противника А БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та також евакуації армійської автомобільної техніки.
Партизани, за їхніми словами, все частіше помічають перекидання старих поколінь танків у поганому стані та різної техніки для ремонту.
Яка ситуація у Євпаторії
Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту.
Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".
Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.
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