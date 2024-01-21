АТЕШ виявив у Євпаторії новий пункт перекидання техніки РФ на фронт — відео

Залізничний вокзал в Євпаторії в окупованому Криму армія РФ почала задіювати для перекидання військової техніки на фронт.

Що виявили партизани в Євпаторії

Як зазначається, партизани провели розвідку перевантаження різної техніки ЗС РФ на залізничний вокзал в Євпаторії. Зокрема, було зафіксовано перекидання десятка танків Т-62 і стільки ж БРЕМ-1 з РЕМ-КЛ.

БРЕМ-1 призначена для евакуації застряглої та пошкодженої техніки (БТР, БМП, БМД, танків та ін.), у тому числі і з-під вогню противника А БРЕМ-1 призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та також евакуації армійської автомобільної техніки.

Партизани, за їхніми словами, все частіше помічають перекидання старих поколінь танків у поганому стані та різної техніки для ремонту.

Відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів, — стверджують у "АТЕШ". Поширити

Яка ситуація у Євпаторії

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту.

Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Раніше ЗСУ завдали удару за місцем розташування російського ЗРК недалеко від Євпаторії в тимчасово окупованому Криму, що може говорити про неготовність сил ППО РФ відбивати українські атаки.