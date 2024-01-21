Россия перебрасывает средства ПВО с фронта в тыл из-за атаки на "Новатэк"

Нападение дронов СБУ на нефтяной терминал "Новатэк" нанесло не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ, ведь российская ПВО оказалась неспособной защитить важный объект. По данным источника online.ua , россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Россия частично забирает ПВО с фронта для защиты нефтяных терминалов

Россия вынуждена переводить свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области, которая произошла в ночь на 21 января.

Нефтяной терминал "Новатэк" – это один из самых современных и важных в РФ. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость, – заявил источник. Поделиться

По данным источника, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

online.ua

Российские Telegram-каналы пишут о том, что защита нефтяного терминала "Новатек" будет усилена.

Что известно о последствиях атаки украинских БПЛА на завод "Новатэк"

Как отмечают журналисты издания Bloomberg, предприятие занимается переработкой газового конденсата в нефть и также производит отгрузку нефтепродуктов на экспорт в другие страны.

Наряду с предприятием расположен специализированный терминал, где хранится продукция.

Журналисты издания ссылаются на заявление представителей "Новатэк", согласно которому завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших в результате атаки БпЛа нет.

В 2022 году предприятие переработало около 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат представляет собой побочный продукт добычи природного газа и нефти.