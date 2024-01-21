В РФ горит терминал Морского торгового порта – видео

В ночь на 21 января в Ленинградской области РФ возник пожар в одном из терминалов Морского торгового порта. Перед этим жители слышали два взрыва.

Что известно о новом пожаре в РФ

В Ленинградской области РФ раздались взрывы в порту Усть-Луга. Там возник пожар в терминале газовой компании "Новатек".

Как сообщил губернатор региона Дрозденко, в Кингисеппском районе области ввели режим повышенной готовности, а глава района ведет заседание оперативного штаба. При этом Дрозденко не уточнил причину пожара в порту, но опубликовал пятисекундный ролик.

Ранее ночью местные паблики сообщали о звуках беспилотников в регионе. Минобороны России, состоявшееся в порту Усть-Луга, пока не комментировало.

По данным сервиса отслеживания морских судов Marinetraffic, в районе терминала находились около пяти танкеров под флагами Панамы, Габона, Либерии и Греции.

Ленинградская область подверглась атаке беспилотников впервые 18 января. До сих пор самой северной и отдаленной от Украины точкой официально называли Псковскую область.

ПАО "НОВАТЭК" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидкостных углеводородов.

Россияне заявили об атаке дронов сразу в несколько областей РФ

Вечером 20 января в России заявили об атаке беспилотников на Орловскую, Тульскую и Смоленскую области.

В Минобороны РФ сообщили, что якобы уничтожены беспилотники.

По информации российских военных, около 01:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили над Смоленской областью три беспилотных летательных аппарата.

До этого Минобороны уже писало о беспилотнике, сбитом над Смоленской областью в 23:50, а также о сбитых украинских дронах над Орловской и Тульской областями.

О повреждениях и последствиях падения не сообщается.