В Москве вспыхнуло здание "Сбербанка" – видео

Пожар в Москве загорелся в недостроенной многоэтажке. В сети сообщают, что это здание "Сбербанка".

В РФ вспыхнул новый пожар

Пожар произошел утром 13 января в недостроенном здании на Кутузовском проспекте. В сети пишут, что это здание "Сбербанка" России.

В других источниках сообщают, что вспыхнул склад на первом этаже строящейся многоэтажки.

Огонь охватил не менее 100 квадратных метров и переходит на второй этаж. Там якобы находится еще один состав — с лакокрасочными материалами.

Что известно о последних пожарах в РФ

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Так, 13 января в российском Санкт-Петербурге загорелся большой склад магазина Wildberries. Пожар охватил не менее 50 тысяч квадратных метров, в момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Пожар был масштабным с очень сильным задымлением, он был виден из разных частей города.

Ущерб от пожара на складах в Санкт-Петербурге может составить 10 млрд рублей или же 114 млн дол.