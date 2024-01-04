В Москве вспыхнул пожар на подстанции. Часть города без воды, света и отопления

По информации российских Telegram-каналов, в Москве возник пожар на подстанции, в результате чего без воды, света и отопления остались 3 района города.
Что известно о пожаре на подстанции в Москве
Отмечается, что пожар произошел на Высоковольтном проезде. Без света остались жители более 20 многоэтажных домов.
Также, по словам администраторов канала Mash, температура внутри квартиры опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для столицы морозы.
Сейчас в Москве – 24 градуса мороза.
Что известно о ситуации в Киеве после массированной ракетной атаки армии РФ
Представители КМВА сообщили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" возобновили теплоснабжение в 67 домах, которые оставались без отопления из-за массированной ракетной атаки преступной армии РФ 2 января.
В настоящее время без отопления частично остается один дом в Соломенском районе, наиболее пострадавший, уточнили в КГГА.
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