Вблизи Москвы упал беспилотник — видео

Вечером 20 декабря в районе города Наро-Фоминск под Москвой упал беспилотник. Место падения оцепили российские службы.

Падение беспилотника возле Москвы 20 декабря

По данным российских Телеграмм-каналов, беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в российском Наро-Фоминске.

Место оцепили, там работают экстренные службы. В связи с произошедшим образовалась огромная пробка, люди не могут проехать домой. Поделиться

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал видео с места происшествия.

Наро-Фоминск в Московской области (фото: скриншот)

Атака беспилотников на Москву: что известно

19 декабря московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессорки атаковал беспилотник, который якобы сбила российская ПВО.

Собянин заявил, что дрон упал в Одинцовском городском округе, где, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Также утром 19 декабря Минобороны России заявило о сбитии нескольких беспилотников над Брянской областью и позже о якобы уничтожении дрона над Калужской областью России.