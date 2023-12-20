Вблизи Москвы упал беспилотник — видео

Вечером 20 декабря в районе города Наро-Фоминск под Москвой упал беспилотник. Место падения оцепили российские службы.
Падение беспилотника возле Москвы 20 декабря
По данным российских Телеграмм-каналов, беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в российском Наро-Фоминске.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал видео с места происшествия.
Атака беспилотников на Москву: что известно
19 декабря московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столицу страны-агрессорки атаковал беспилотник, который якобы сбила российская ПВО.
Собянин заявил, что дрон упал в Одинцовском городском округе, где, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Также утром 19 декабря Минобороны России заявило о сбитии нескольких беспилотников над Брянской областью и позже о якобы уничтожении дрона над Калужской областью России.
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