Поблизу Москви впав безпілотник — відео

Ввечері 20 грудня в районі міста Наро-Фомінськ під Москвою упав безпілотник. Місце падіння оточили російські служби.
Падіння безпілотника біля Москви 20 грудня
За даними російських Телеграм-каналів, безпілотник упав у районі Краснопресненського ставка у російському Наро-Фомінську.
Український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео з місця події.
Атака безпілотників на Москву: що відомо
19 грудня московські аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» запроваджували обмеження на прийом і відправлення рейсів.
Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресорки атакувв безпілотник, який нібито збила російська ППО.
Собянін заявив, що дрон впав в Одинцовському міському окрузі, де, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.
Також зранку 19 грудня Міноборони Росії заявило про збиття кількох безпілотників над Брянською областю і пізніше про нібито знищення дрону над Калузькою областю Росії.
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