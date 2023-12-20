Поблизу Москви впав безпілотник — відео

Ввечері 20 грудня в районі міста Наро-Фомінськ під Москвою упав безпілотник. Місце падіння оточили російські служби.

Падіння безпілотника біля Москви 20 грудня

За даними російських Телеграм-каналів, безпілотник упав у районі Краснопресненського ставка у російському Наро-Фомінську.

Місце оточили, там працюють екстрені служби. У зв'язку з подією утворилася величезна пробка, люди не можуть проїхати додому. Поширити

Український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео з місця події.

Наро-Фомінськ у Московській області (фото: скриншот)

Атака безпілотників на Москву: що відомо

19 грудня московські аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» запроваджували обмеження на прийом і відправлення рейсів.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресорки атакувв безпілотник, який нібито збила російська ППО.

Собянін заявив, що дрон впав в Одинцовському міському окрузі, де, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

Також зранку 19 грудня Міноборони Росії заявило про збиття кількох безпілотників над Брянською областю і пізніше про нібито знищення дрону над Калузькою областю Росії.