Поблизу Москви впав безпілотник — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Поблизу Москви впав безпілотник — відео

Москва
Джерело:  Андрій Цаплієнко

Ввечері 20 грудня в районі міста Наро-Фомінськ під Москвою упав безпілотник. Місце падіння оточили російські служби.

Падіння безпілотника біля Москви 20 грудня

За даними російських Телеграм-каналів, безпілотник упав у районі Краснопресненського ставка у російському Наро-Фомінську.

Місце оточили, там працюють екстрені служби. У зв'язку з подією утворилася величезна пробка, люди не можуть проїхати додому.

Український журналіст Андрій Цаплієнко показав відео з місця події.

Наро-Фомінськ у Московській області (фото: скриншот)

Атака безпілотників на Москву: що відомо

19 грудня московські аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» запроваджували обмеження на прийом і відправлення рейсів.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що столицю країни-агресорки атакувв безпілотник, який нібито збила російська ППО.

Собянін заявив, що дрон впав в Одинцовському міському окрузі, де, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

Також зранку 19 грудня Міноборони Росії заявило про збиття кількох безпілотників над Брянською областю і пізніше про нібито знищення дрону над Калузькою областю Росії.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російському Курську пролунали вибухи. Заявляють про атаку дронів — відео
Курськ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Курській області РФ дрони атакували лінію електропередачі та компресорну станцію
Дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 30 дронів. У Шойгу поскаржилися на масовану атаку на Крим
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм