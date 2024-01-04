У Москві спалахнула пожежа на підстанції. Частина міста без води, світла та опалення

За інформацією російських Telegram-каналів, в Москві виникла пожежа на підстанції, внаслідок чого без води, світла та опалення залишились 3 райони міста.

Що відомо про пожежу на підстанції у Москві

Зазначається, що пожежа сталась на Високовольтному проїзд. Без світла залишились мешканці більше 20 багатоповерхових будинків.

На місці працюють кілька екіпажів пожежників. Що стало причиною пожежі поки невідомо. Приблизно о 6-й ранку загорілася трансформаторна підстанція на Високовольтному проїзді. Від неї живляться, у тому числі будинки в Бібірові, Відрадному та Медведковому. Як довго сидіти без світла та частини обігріву - невідомо, аварію намагаються в максимально короткі терміни ліквідувати комунальники, - повідомляють російські Telegram-канали. Поширити

Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози.

Зараз у Москві - 24 градуси морозу.

Що відомо про ситуацію у Києві після масованої ракетної атаки армії РФ

Представники КМВА повідомили, що спеціалісти "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які залишались без опалення через масовану ракетну атаку злочинної армії РФ 2 січня.

Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав, уточнили у КМДА.