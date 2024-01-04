У Москві спалахнула пожежа на підстанції. Частина міста без води, світла та опалення

За інформацією російських Telegram-каналів, в Москві виникла пожежа на підстанції, внаслідок чого без води, світла та опалення залишились 3 райони міста.
Що відомо про пожежу на підстанції у Москві
Зазначається, що пожежа сталась на Високовольтному проїзд. Без світла залишились мешканці більше 20 багатоповерхових будинків.
Також, за словами адміністраторів каналу Mash, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла в історичні для столиці морози.
Зараз у Москві - 24 градуси морозу.
Що відомо про ситуацію у Києві після масованої ракетної атаки армії РФ
Представники КМВА повідомили, що спеціалісти "Київтеплоенерго" відновили теплопостачання в 67 будинках, які залишались без опалення через масовану ракетну атаку злочинної армії РФ 2 січня.
Наразі без опалення частково залишається один будинок у Соломʼянському районі, який найбільше постраждав, уточнили у КМДА.
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