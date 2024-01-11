В Москве и области ночью вспыхнули масштабные пожары — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Москве и области ночью вспыхнули масштабные пожары — видео

пожар
Read in English
Читати українською

В ночь на 11 января в Москве и Подмосковье загорелись масштабные пожары. Горел производственный цех и административно-производственное здание.

Пожар в Московской области

Как сообщают в сети, в селе Обухово в Подмосковье ночью загорелся полимерный завод "Поликом". Пожар получил третий ранг, ведь огонь охватил более 8 000 квадратных метров.

Российские пожарные тушили пожар более 4 часов. На месте возгорания работало более 100 спасателей и 33 единиц техники. Что стало причиной такого масштабного возгорания неизвестно.

К слову, "Поликом" — один из крупнейших российских производителей. Он специализируется на производстве термопластических компаундов и композиционных материалов для таких направлений как строительство, автомобилестроение, бытовая техника, обувная промышленность, медицинская и пищевая промышленность. Кроме того, в сети добавляют, что владелец помещения Gavary Group находится под санкциями. Его обвинили в производстве материалов для спецобуви, касок, бронежилетов и другой экипировки окупантов.

В полиции подозревают, что территорию завода могли поджечь. Есть также версия, что могло произойти короткое замыкание при проведении ремонтных работ.

В Москве загорелось административное здание

Оккупанты могли погреться и в Москве, где вспыхнуло административно-производственное здание. В сети не уточняли, какой именно объект вспыхнул. В российском МЧС сообщили, что огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров.

Спасатели также несколько часов укротили пожар.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России вспыхнул пожар перед "Москва-сити" — видео
В России вспыхнул пожар перед "Москва-сити" — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Из "Москва-Сити" экстренно эвакуировали людей. Что произошло
Из "Москва-Сити" экстренно эвакуировали людей. Что произошло
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Дрон снова попал в офисную многоэтажку "Москва-Сити" — видео
Дрон снова попал в офисную многоэтажку "Москва-Сити" — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.