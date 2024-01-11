В Москве и области ночью вспыхнули масштабные пожары — видео

В ночь на 11 января в Москве и Подмосковье загорелись масштабные пожары. Горел производственный цех и административно-производственное здание.

Пожар в Московской области

Как сообщают в сети, в селе Обухово в Подмосковье ночью загорелся полимерный завод "Поликом". Пожар получил третий ранг, ведь огонь охватил более 8 000 квадратных метров.

На россии под Москвой в Обухово бушует сильнейший пожар на производстве полимерной продукции "Поликом". Он уже охватил 8000 квадратных метров. Россияне греются.😉 pic.twitter.com/HVFXBTyhae — Оливия (@olivia88877) January 11, 2024

Российские пожарные тушили пожар более 4 часов. На месте возгорания работало более 100 спасателей и 33 единиц техники. Что стало причиной такого масштабного возгорания неизвестно.

К слову, "Поликом" — один из крупнейших российских производителей. Он специализируется на производстве термопластических компаундов и композиционных материалов для таких направлений как строительство, автомобилестроение, бытовая техника, обувная промышленность, медицинская и пищевая промышленность. Кроме того, в сети добавляют, что владелец помещения Gavary Group находится под санкциями. Его обвинили в производстве материалов для спецобуви, касок, бронежилетов и другой экипировки окупантов.

В полиции подозревают, что территорию завода могли поджечь. Есть также версия, что могло произойти короткое замыкание при проведении ремонтных работ.

В Москве загорелось административное здание

Оккупанты могли погреться и в Москве, где вспыхнуло административно-производственное здание. В сети не уточняли, какой именно объект вспыхнул. В российском МЧС сообщили, что огонь охватил площадь около 2 000 квадратных метров.

Спасатели также несколько часов укротили пожар.