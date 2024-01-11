У Москві та області вночі спалахнули масштабні пожежі — відео

У ніч на 11 січня у Москві та Підмосков'ї спалахнули масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.
Пожежі у Московській області
Як повідомляють у мережі, у селі Обухово, що у Підмосков'ї, вночі спалахнув полімерний завод "Поліком". Пожежі надали третій ранг, адже вогонь охопив понад 8 000 квадратних метрів.
Російські пожежники гасили пожежу понад 4 години. На місці загоряння працювало понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки. Що стало причиною такого масштабного займання — невідомо.
До слова, "Поліком" — один з найбільших російських виробників. Він спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Окрім того, у мережі додають, що власник приміщення виробництва Gavary Group перебуває під санкціями. Його звинуватили у виробництві матеріалів для спецвзуття, касок, бронежилетів та іншої екіпіровки окупантів.
У поліції підозрюють, що територію заводу могли підпалити. Існує також версія, що могло статися коротке замикання під час проведення ремонтних робіт.
У Москві загорілася адміністративна будівля
Окупанти могли погрітися й в Москві, де спалахнула адміністративно-виробнича будівля. У мережі не уточнювали, який саме об'єкт спалахнув. У російському МНС лише повідомили, що вогонь охопив площу близько 2 000 квадратних метрів.
Рятувальники також кілька годин приборкували пожежу.
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