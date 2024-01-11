У Москві та області вночі спалахнули масштабні пожежі — відео

У ніч на 11 січня у Москві та Підмосков'ї спалахнули масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.

Пожежі у Московській області

Як повідомляють у мережі, у селі Обухово, що у Підмосков'ї, вночі спалахнув полімерний завод "Поліком". Пожежі надали третій ранг, адже вогонь охопив понад 8 000 квадратних метрів.

На россии под Москвой в Обухово бушует сильнейший пожар на производстве полимерной продукции "Поликом". Он уже охватил 8000 квадратных метров. Россияне греются.😉 pic.twitter.com/HVFXBTyhae — Оливия (@olivia88877) January 11, 2024

Російські пожежники гасили пожежу понад 4 години. На місці загоряння працювало понад 100 рятувальників та 33 одиниці техніки. Що стало причиною такого масштабного займання — невідомо.

До слова, "Поліком" — один з найбільших російських виробників. Він спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Окрім того, у мережі додають, що власник приміщення виробництва Gavary Group перебуває під санкціями. Його звинуватили у виробництві матеріалів для спецвзуття, касок, бронежилетів та іншої екіпіровки окупантів.

У поліції підозрюють, що територію заводу могли підпалити. Існує також версія, що могло статися коротке замикання під час проведення ремонтних робіт.

У Москві загорілася адміністративна будівля

Окупанти могли погрітися й в Москві, де спалахнула адміністративно-виробнича будівля. У мережі не уточнювали, який саме об'єкт спалахнув. У російському МНС лише повідомили, що вогонь охопив площу близько 2 000 квадратних метрів.

Рятувальники також кілька годин приборкували пожежу.