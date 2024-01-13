У Москві спалахнула будівля "Сбербанку" — відео

Пожежа у Москві спалахнула у недобудованій багатоповерхівці. У мережі повідомляють, що це будівля "Сбербанку".
У РФ спалахнула нова пожежа
Пожежа сталася на зранку 13 січня у недобудованій будівлі на Кутузовському проспекті. У мережі пишуть, що це будівля "Сбербанку" Росії.
В інших джерелах повідомляють, що спалахнув склад на першому поверсі багатоповерхівки, яка будується.
Вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів і переходить на другий поверх. Там нібито розташований ще один склад — з лакофарбовими матеріалами.
Що відомо про останні пожежі в РФ
Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Так, 13 січня у російському Санкт-Петербурзі спалахнув великий склад магазину Wildberries. Пожежа охопила щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.
Пожежа була масштабною з дуже сильним задимленням, її було видно з різних частин міста.
Збитки від пожежі на складах у Санкт-Петербурзі можуть становити 10 млрд рублів або ж 114 млн дол.
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