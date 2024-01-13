У Пушкінському районі Санкт-Петербургу у селищі Шушари у Росії 13 січня на складі маркетплейсу Wildberries сталася масштабна пожежа. Пожежа становить 50 тисяч квадратних метрів.

Що відомо про масштабну пожежу росіян

За даними МНС Росії площа пожежі в складському комплексі становить 50 тисяч квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 270 рятувальників і 57 одиниць техніки.

В якості однієї з попередніх версій причини пожежі розглядається підпал складського комплексу.

Нібито за тиждень до пожежі на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація — щоразу спрацьовування було хибним. Тому, коли вона спрацювала 13 січня, співробітники спочатку вирішили, що це знову хибна тривога.

Попередньо, у складі, що горить, знаходиться одяг.

Санкції проти маркетплейсу Wildberries

Wildberries — міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та інших товарів. Окрім Росії, працює в Білорусії, Казахстані, Киргизії, Вірменії, Польщі, Словаччині, Німеччині та Ізраїлі. Компанію заснувало подружжя російських бізнесменів Владислав та Тетяна Бакальчук у 2004 році.

23 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким набувають чинності рішення РНБО стосовно санкцій проти російського онлайн-ритейлера Wildberries і його засновниці, найбагатшої жінки Росії Тетяни Бакальчук.

Тодішній міністр культури Олександр Ткаченко заявляв, що санкції РНБО проти російського ритейлера Wildberries є черговим кроком у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії. За його словами, Wildberries "продавав російську пропаганду та форму російських солдатів", а тому більше не працюватиме в Україні.