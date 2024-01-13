В РФ вспыхнул масштабный пожар на складе Wildberries – видео

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в поселке Шушары в России 13 января на складе маркетплейса Wildberries произошел масштабный пожар. Пожар составляет 50 тысяч квадратных метров.

Что известно о масштабном пожаре россиян

По данным МЧС России, площадь пожара в складском комплексе составляет 50 тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 270 спасателей и 57 единиц техники.

В качестве одной из предварительных версий причины пожара рассматривается поджог складского комплекса.

Якобы за неделю до пожара на складе несколько раз срабатывала пожарная сигнализация — каждый раз срабатывание было ложным. Поэтому когда она сработала 13 января, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

Предварительно, в горящем составе находится одежда.

Санкции против маркетплейса Wildberries

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Кроме России работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии и Израиле. Компанию основали супруги российских бизнесменов Владислав и Татьяна Бакальчук в 2004 году.

23 июля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", которым вступают в силу решения СНБО в отношении санкций против российского онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы, самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук.

Тогдашний министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что санкции СНБО против российского ритейлера Wildberries — очередной шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. По его словам, Wildberries "продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", а потому больше не будет работать в Украине.