У РФ горить термінал Морського торговельного порту — відео

У ніч на 21 січня в Ленінградській області РФ виникла пожежа в одному з терміналів Морського торговельного порту. Перед цим мешканці чули два вибухи.

Що відомо про нову пожежу в РФ

У Ленінградській області РФ пролунали вибухи в порту Усть-Луга. Там виникла пожежа у терміналі газової компанії "Новатек".

Як повідомив губернатор регіону Дрозденко, що у Кінгісеппському районі області ввели режим підвищеної готовності, а голова району веде засідання оперативного штабу. При цьому Дрозденко не уточнив причини пожежі у порту, але опублікував п'ятисекундний ролик.

Раніше вночі місцеві пабліки повідомляли про звуки безпілотників в регіоні. Міноборони Росії, що відбулося в порту Усть-Луга, поки не коментувало.

За даними сервісу відстеження морських суден Marinetraffic, в районі терміналу знаходилися близько п'яти танкерів під прапорами Панами, Габону, Ліберії та Греції.

Ленінградська область потрапила під атаку безпілотників уперше 18 січня. Досі найпівнічнішою і віддаленою від України точкою офіційно називали Псковську область.

ПАТ "НОВАТЕК" є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії. Компанія займається розвідкою, видобутком, переробкою та реалізацією природного газу і рідинних вуглеводородів.

Росіяни заявили про атаку дронів відразу в декілька областей РФ

Ввечері 20 січня в Росії заявили про атаку безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області.

В Міноборони РФ повідомили, що нібито знищили безпілотники.

За інформацією російських військових, близько 01:30 за московським часом засоби ППО знищили над Смоленською областю три безпілотні літальні апарати.

До цього Міноборони вже писало про безпілотник, збитий над Смоленською областю о 23:50, а також про збиті українські дрони над Орловською і Тульською областями.

Про пошкодження та наслідки від падіння не повідомляється.