У центрі російського міста Челябінська горить великий торгово-розважальний комплекс "Європа-Азія". Варто зазначити, що це вже третя масштабна пожежа на території країни-агресорки за останні декілька годин.

Пожежа У Челябінську. Що наразі відомо

За словами представників МНС РФ, існує високий ризик того, що пожежа перекинеться на сусідні будівлі.

Саме тому місцева влада уже розпочала евакуацію людей із торгового центру та приміщень, що знаходяться поблизу.

Площа загоряння становить 1 тисячу квадратних метрів, а до гасіння залучили 96 осіб і 36 одиниць техніки. Пожежі присвоїли третій ранг складності з п'яти. Поширити

Варто зазначити, що місцева влада поки не змогла з’ясувати причину займання.

У Росії досі не можуть приборкати пожежу на нафтобазі у Брянській області

Уранці 19 січня дрони атакували російську нафтобазу на Брянщині.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що це була нова успішна спецоперація української розвідки.

Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників, - наголосив Андрій Юсов. Поширити

Попри те, що атака українських безпілотників відбулася приблизно о 06:40, вогонь досі не можуть загасити.

До процесу гасіння долучилося 170 пожежників, однак поки все марно.

Окрім того, також дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод. За словами місцевого населення, цей об’єкт також зазнав суттєвих руйнувань.