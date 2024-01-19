У центрі російського міста Челябінська горить великий торгово-розважальний комплекс "Європа-Азія". Варто зазначити, що це вже третя масштабна пожежа на території країни-агресорки за останні декілька годин.
Пожежа У Челябінську. Що наразі відомо
За словами представників МНС РФ, існує високий ризик того, що пожежа перекинеться на сусідні будівлі.
Саме тому місцева влада уже розпочала евакуацію людей із торгового центру та приміщень, що знаходяться поблизу.
Варто зазначити, що місцева влада поки не змогла з’ясувати причину займання.
У Росії досі не можуть приборкати пожежу на нафтобазі у Брянській області
Уранці 19 січня дрони атакували російську нафтобазу на Брянщині.
Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що це була нова успішна спецоперація української розвідки.
Попри те, що атака українських безпілотників відбулася приблизно о 06:40, вогонь досі не можуть загасити.
До процесу гасіння долучилося 170 пожежників, однак поки все марно.
Окрім того, також дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод. За словами місцевого населення, цей об’єкт також зазнав суттєвих руйнувань.
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