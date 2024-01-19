В центре российского города Челябинска горит большой торгово-развлекательный комплекс "Европа-Азия". Это уже третий масштабный пожар на территории страны-агрессорки за последние несколько часов.

Пожар в Челябинске. Что известно

По словам представителей МЧС РФ, существует высокий риск того, что пожар может перекинуться на соседние здания.

Именно поэтому местные власти уже начали эвакуацию людей из торгового центра и близлежащих помещений.

Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, а к тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Поделиться

Стоит отметить, что местные власти пока не смогли выяснить причину возгорания.

В России до сих пор не могут потушить пожар на нефтебазе в Брянской области

Утром 19 января дроны атаковали российскую нефтебазу на Брянщине.

Затем представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что это была новая успешная спецоперация украинской разведки.

Хороший грохот, хорошая “бавовна”. Регулярно такие события происходят на военных объектах государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, задействованной в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, то это усложняет логистику оккупантам, это срывает графики обеспечения и дает дополнительные возможности, увеличивает пространство для маневра для наших защитников, - подчеркнул Андрей Юсов. Поделиться

Несмотря на то, что атака украинских беспилотников произошла около 06:40, огонь до сих пор не могут потушить.

К процессу привлекли 170 пожарных, однако пока ничего не поменялось

Кроме того, дроны ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод. По словам местного населения, там видны существенные разрушения.