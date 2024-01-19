Дроны ГУР атаковали Тамбовский пороховой завод и нефтебазу на Брянщине — видео

Утром 19 января вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе в Клинце Брянской области. Власти РФ жалуются на атаку беспилотников. Также впоследствии дроны попали в Тамбовский пороховой завод. В ГУР уже выступили с комментарием по этому поводу.

ГУР организовало в России масштабную "бавовну"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, пожар на нефтебазе в Клинцах Брянской области 19 января является следствием российского вторжения в Украину.

Таким образом, он подтвердил, что именно ГУР организовало эту спецоперацию. Следует отметить, что ранее об этом писали украинские журналисты со ссылкой на свои источники в разведке.

Хороший грохот, хорошая “бавовна”. Регулярно такие события происходят на военных объектах государства-агрессора. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, задействованной в снабжении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами, то это усложняет логистику оккупантам, это срывает графики обеспечения и дает дополнительные возможности, увеличивает пространство для маневра для наших защитников, - подчеркнул Андрей Юсов. Поделиться

Кроме того, 19 января также произошла атака дронов на Тамбовский пороховой завод.

Несмотря на то, что россияне обвиняют во всем ВСУ, журналисты уже узнали, что это еще одна спецоперация команды главы ГУР Кирилла Буданова.

Сначала власти РФ утверждали, что завод никоим образом не пострадал, однако новые видео с места происшествия подтверждают тот факт, что враг снова лжет. Разрушения очень серьезные.

Пожар на нефтебазе в Брянской области: последние подробности

Утром 19 января губернатор Брянской области (РФ) Александр Богомаз заявил, что при попытке уничтожения украинского беспилотника вспыхнула нефтебаза в Клинцах.

Он также уверяет, что дрон, мол, удалось приземлить средствами радиоэлектронной борьбы министерства обороны РФ, однако при его уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

Богомаз также убеждает, что среди персонала никто не пострадал, а только вспыхнули резервуары.

По состоянию на 15:30 с огнем продолжают бороться 170 пожарных, однако им не удается потушить пожар.

В Минобороны России утверждают, что дрон был уничтожен примерно в 6:40. При этом других подробностей ведомство не дало.