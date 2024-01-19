Дрони ГУР атакували Тамбовський пороховий завод і нафтобазу на Брянщині — відео

Вранці 19 січня спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Влада РФ скаржиться на атаку безпілотника. Також згодом дрони влучили у Тамбовський пороховий завод. У ГУР уже виступили з коментарем з цього приводу.

ГУР організувало у РФ масштабну “бавовну”

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, пожежа на нафтобазі у Клинцях Брянської області 19 січня є наслідком російського вторгнення в Україну.

Таким чином він підтвердив, що саме ГУР організувало цю спецоперацію. Варто зазначити, що раніше про це писали українські журналісти з посиланням на свої джерела у розвідці.

Гарний гуркіт, гарна бавовна. Регулярно такі події трапляються на військових об’єктах держави-агресора. Зрозуміло, що коли мова йде про нафтобазу, яка задіяна у постачанні окупаційного корпусу пально-мастильними матеріалами, то це ускладнює логістику окупантам, це зриває графіки забезпечення і дає додаткові можливості, збільшує простір для маневру для наших захисників, - наголосив Андрій Юсов. Поширити

Окрім того, 19 січна також відбулася атака дронів на Тамбовський пороховий завод.

Попри те, що росіяни звинувачують у всьому ЗСУ, журналісти вже дізналися про те, що це ще одна спецоперація команди глави ГУР Кирила Буданова.

Спочатку влада РФ стверджувала, що завод жодним чином не постраждав, однак нові відео з місця події підтверджує той факт, що ворог знову бреше. Руйнування вкрай серйозні.

Пожежа на нафтобазі у Брянській області: останні подробиці

Уранці 19 січня губернатор Брянської області (РФ) Олександр Богомаз заявив, що під час спроби знищення українського безпілотника спалахнула нафтобаза в Клинцях.

Він також запевняє, що дрон, мовляв, вдалося приземлити засобами радіоелектронної боротьби міністерства оборони РФ, проте при його знищенні відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцовської нафтобази.

Богомаз також переконує, що серед персоналу ніхто не постраждав, а натомість спалахнули резервуари.

Станом на 15:30 з вогнем борються 170 пожежників, однак їм не вдається приборкати пожежу.

У Міноборони Росії стверджують, що дрон був знищений приблизно о 6:40. При цьому інших подробиць відомство не дало.