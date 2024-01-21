Из-за атаки дронов ВСУ остановился завод "Новатек" — Bloomberg
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Из-за атаки дронов ВСУ остановился завод "Новатек" — Bloomberg

Бавовна на заводе Новатек
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Источник:  Bloomberg

Нефтегазовый завод российской компании "Новатек" на побережье Балтийского моря остановил работу после атаки украинских дронов.

Что известно о последствиях атаки украинских БпЛА на завод "Новатек"

Как отмечают журналисты издания, предприятие занимается переработкой газового конденсата в нефть и также производит отгрузку нефтепродуктов на экспорт в другие страны.

Наряду с предприятием расположен специализированный терминал, где хранится продукция.

Журналисты издания ссылаются на заявление представителей "Новатек", согласно которому завод по переработке газового конденсата в Усть-Луге прекратил все технологические операции. Пострадавших в результате атаки у БпЛа нет.

В 2022 году предприятие переработало около 7 млн тонн газового конденсата. Конденсат представляет собой побочный продукт добычи природного газа и нефти.

Что известно об атаках украинских дронов по территории РФ

По информации представителей Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, в ночь на 21 января украинские спецслужбы продолжили операции по нанесению ударов по объектам на территории страны-агрессорки России.

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области – спецоперация Службы безопасности Украины.

В результате поражения беспилотниками там начался масштабный пожар, россияне проводили эвакуацию сотрудников.

На нефтяном терминале "Усть-луга Ойл" в Ленинградской области перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ.

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