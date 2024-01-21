Через атаку дронів ЗСУ зупинився завод "Новатек" — Bloomberg

Нафтогазовий завод російської компанії "Новатек" на узбережжі Балтійського моря зупинив роботу після атаки українських дронів.

Що відомо про наслідки атаки українських БпЛА на завод “Новатек”

Як зазначають журналісти видання, підприємство займається переробкою газового конденсату у нафту та також проводить відвантаження нафтопродуктів на експорт до інших країн.

Поряд із підприємством розташований спеціалізований термінал, де зберігається продукція.

Журналісти видання посилаються на заяву представників “Новатек”, відповідно до якої, завод з переробки газового конденсату в Усть-Лузі припинив усі технологічні операції. Постраждалих внаслідок атаки БпЛа не має.

У 2022 році підприємство переробило майже 7 млн тонн газового конденсату. Конденсат є побічним продуктом видобутку природного газу та нафти.

Що відомо про атаки українських дронів по території РФ

За інформацією представників Головного управління розвідки та Служби безпеки України, В ніч на 21 січня українські спецслужби продовжили операції із завдання ударів по об’єктах на території країни-агресорки Росії.

Нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України.

Внаслідок ураження безпілотниками там почалася масштабна пожежа, росіяни проводили евакуацію співробітників.

На нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.