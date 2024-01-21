Удар по морскому терминалу в российском Усть-Луге был спецоперацией СБУ

СБУ атаковала газовый терминал в РФ

Беспилотники СБУ метко отработали по цели, где начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.

Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области — важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ. Успешная атака на такой терминал наносит не только экономический ущерб врагу, лишая окупантов возможности зарабатывать средства на ведение войны в Украине, но и значительно усложняет логистику топлива для военных РФ, — отмечает источник в СБУ. Поделиться

Напомним, что пожар на терминале ранее подтвердил российский губернатор Александр Дрозденко.

Перед пожаром слышались взрывы и звуки беспилотников. В Кингисепском районе, где расположен терминал, введен режим повышенной готовности. Глава администрации района собрал заседание оперативного штаба.

Взрывы в России 21 января

В ночь на 21 января украинские беспилотники также атаковали оборонное предприятие "Щегловский вал" в российском городе Тула. Там производят зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С".

Также беспилотники атаковали российский авиационный завод в Смоленской области. Он производит крылатые ракеты Х-59 разных модификаций и ремонтирует авиационную и другую военную технику.

Завод уже атаковали беспилотниками в октябре и ноябре 2023 года.

В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников над территорией Тульской, Орловской и Смоленской областей. О Ленинградской области не упомянуто.