Удар по морскому терминалу в российском Усть-Луге был спецоперацией СБУ

Ночная атака 21 января на морской терминал газовой компании "Новатек" в российском Усть-Луге Ленинградской области – спецоперация Службы безопасности Украины.
СБУ атаковала газовый терминал в РФ
Беспилотники СБУ метко отработали по цели, где начался масштабный пожар, который продолжается до сих пор, россияне были вынуждены провести эвакуацию сотрудников.
Напомним, что пожар на терминале ранее подтвердил российский губернатор Александр Дрозденко.
Перед пожаром слышались взрывы и звуки беспилотников. В Кингисепском районе, где расположен терминал, введен режим повышенной готовности. Глава администрации района собрал заседание оперативного штаба.
Взрывы в России 21 января
В ночь на 21 января украинские беспилотники также атаковали оборонное предприятие "Щегловский вал" в российском городе Тула. Там производят зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С".
Также беспилотники атаковали российский авиационный завод в Смоленской области. Он производит крылатые ракеты Х-59 разных модификаций и ремонтирует авиационную и другую военную технику.
Завод уже атаковали беспилотниками в октябре и ноябре 2023 года.
В Минобороны РФ заявили о сбитии беспилотников над территорией Тульской, Орловской и Смоленской областей. О Ленинградской области не упомянуто.
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