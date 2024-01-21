Дроны атаковали авиаремонтный завод в Смоленской области РФ

В Смоленской области РФ дроны атаковали авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Что известно об атаке дронов в Смоленской области РФ

По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в Минобороны РФ, первая атака была около полуночи. Тебе над областью сбили один беспилотник. Впоследствии в ведомстве добавили, что около половины второго ночи по местному времени над территорией Смоленщины сбили еще три дрона.

Очередными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области, — говорится в сообщении, обвиняя в атаке Украину. Поделиться

В Смоленской области находится авиационный завод. В октябре 2023 года его атаковали дроны, это была операция ГУР Минобороны. В ГУР заявляли об ударе по Смоленскому авиационному заводу, в результате которого был нарушен процесс по производству ракет Х-59 разных модификаций.

Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.

Взрывы в Ленинградской области

В ночь на 21 января в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал российской газовой компании "Новатек".

Эвакуировали весь персонал порта. Губернатор региона Дрозденко заявил, что в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности, а глава района ведет заседание оперативного штаба.

Он не уточнил причину пожара в порту.

"Новатек" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.

Этой ночью также был атакован завод "Щегловский вал" в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.