Дроны атаковали авиаремонтный завод в Смоленской области РФ

В Смоленской области РФ дроны атаковали авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.
Что известно об атаке дронов в Смоленской области РФ
По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в Минобороны РФ, первая атака была около полуночи. Тебе над областью сбили один беспилотник. Впоследствии в ведомстве добавили, что около половины второго ночи по местному времени над территорией Смоленщины сбили еще три дрона.
В Смоленской области находится авиационный завод. В октябре 2023 года его атаковали дроны, это была операция ГУР Минобороны. В ГУР заявляли об ударе по Смоленскому авиационному заводу, в результате которого был нарушен процесс по производству ракет Х-59 разных модификаций.
Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.
Взрывы в Ленинградской области
В ночь на 21 января в порту Усть-Луга Ленинградской области загорелся терминал российской газовой компании "Новатек".
Эвакуировали весь персонал порта. Губернатор региона Дрозденко заявил, что в Кингисеппском районе был введен режим повышенной готовности, а глава района ведет заседание оперативного штаба.
Он не уточнил причину пожара в порту.
"Новатек" является крупнейшим независимым производителем природного газа в России.
Этой ночью также был атакован завод "Щегловский вал" в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
По данным источников, это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.
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