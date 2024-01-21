Дрони атакували авіаремонтний завод у Смоленській області РФ

У Смоленській області РФ дрони атакували авіаремонтний завод. Підприємство займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.
Що відомо про атаку дронів у Смоленській області РФ
За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Як повідомили в Міноборони РФ, перша атака була близько опівночі. Тобі над областю збили один безпілотник. Згодом у відомстві додали, що близько о пів на другу ночі за місцевим часом над територією Смоленщини збили ще три дрона.
У Смоленській області знаходиться авіаційний завод. У жовтні 2023 року його атакували дрони, це також була операція ГУР Міноборони. В ГУР заявляли про удар по Смоленському авіаційному заводу, внаслідок якого був порушений процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
З відкритих джерел відомо, що на Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Цими ракетами росіяни часто обстрілюють Україну.
Вибухи в Ленінградській області
Водночас у ніч на 21 січня у порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал російської газової компанії "Новатек".
Евакуювали весь персонал порту. Губернатор регіону Дрозденко заявив, що у Кінгісеппському районі ввели режим підвищеної готовності, а голова району веде засідання оперативного штабу.
Він не уточнив причини пожежі у порту.
Зазначимо, що "Новатек" є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії.
Цієї ночі також був атакований завод "Щегловський вал" у Тулі. Там виробляють зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
За даними джерел, це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.
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