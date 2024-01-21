Орел, Смоленськ та Тулу в РФ вночі атакували невідомі безпілотники — відео

У ніч на 21 січня у трьох областях Росії повідомляли про атаку невідомих безпілотників, у якій звинувачують Україну.

Вибухи в трьох областях РФ

У Тулі вночі росіяни повідомляли про потужний “хлопок“. За даними місцевих Телеграм-каналів, працювала ППО.

Ймовірною ціллю атаки міг бути АТ "Щєгловскій вал" у місті Тула. У цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різну бронетехніку.

Зазначимо, що місто знаходиться за понад 300 км від кордону з Україною.

Російське Міноборони традиційно відзвітувало, що засоби ППО збили один безпілотник над Орловською областю.

У Смоленській області РФ також чули вибухи. Міноборони РФ традиційно повідомляє про роботу ППО і збиття безпілотників.

Вибухи в Ленінградській області

Водночас у ніч на 21 січня у порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал російської газової компанії "Новатек".

Евакуювали весь персонал порту. Губернатор регіону Дрозденко заявив, що у Кінгісеппському районі ввели режим підвищеної готовності, а голова району веде засідання оперативного штабу.

Він не уточнив причини пожежі у порту.

Зазначимо, що "Новатек" є найбільшим незалежним виробником природного газу в Росії.