Це кінець Росії. В Башкирії закликають повстати проти Путіна та РФ

Масштабні протести в Башкортостані виходять на новий рівень — до них приєднуються відомі публічні особи, які навіть заявляють про кінець Російської Федерації у її теперішньому вигляді.

В Башкирії лунають заклики до виходу зі складу РФ

19 січня в столиці Башкортостану, Уфі, місцеве населення знову долучилося до масової акції протесту, щоб підтримати засудженого активіста Фаїля Алсинова.

Що важливо розуміти, йому дали чотири роки ув'язнення за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Алсинова та усіх, хто піднявся на його захисти, вирішив підтримати башкирський співак Алтинай Валітов. Він уже оприлюднив емоційне відеозвернення, в якому не побоявся заявити про кінець Росії.

Валітов звернув увагу на те, що засуджений Алсинов є національним героєм, який бореться за башкирську мову й башкирські землі. Саме завдяки йому вдалося відстояти гори Куштау й припинити золотовидобування в селах.

Окрім того, Валітов нагадав, що башкирів утискають за національною ознакою в усіх сферах, зокрема можуть звільнити з роботи.

Вони щоденно стають жертвами російського націоналізму.

Чому росіяни в Уфі ходять зі словами "Росія – для росіян" і їх не саджають? А башкира, який виступає на захист свого народу, на своїй землі саджають. Чому?! – зі сльозами на очах запитав співак. Поширити

Башкирці не вважають себе росіянами

На переконання артиста, все це відбувається тому, що башкири становлять нацменшину. Якщо вони це проковтнуть, зникне народ із тисячолітньою історією. Тому цього не буде.

Це і є кінець багатонаціональної країни (Росії - ред.), – підсумував Валітов таким чином закликавши постати свій народ проти Путіна та РФ. Поширити

Згодом стало відомо, що після цих гучних заяв до Алтиная Валітова приходили силовики й провели обшук. що з ним зараз - невідомо.

Протести у Башкирії тривають.