Словаччину охопили багатотисячні протести проти проросійського уряду Фіцо

18 січня масштабні акції протесту відбулися вже у 23 містах Словаччини. Люди розширили список вимог до уряду проросійського прем'єра Роберта Фіцо.

23 міста Словаччини протестують проти уряду Фіцо

Журналісти звертають увагу на те, що це вже п’ятий раунд протестів у країні. Щоразу різко зростає кількість міст, які приєднуються до мітингів.

До прикладу, цього разу кількість населених пунктів, де протестують люди, зросла з 19 до 23.

Ключові вимоги протестів тепер стосуються не лише планів змін до кримінального кодексу та суперечливої реформи щодо спецпрокуратури – лунають гасла за відставку проросійської міністерки культури Мартіни Шимковічової, а також згадки про дрібне ДТП лідера словацької національної партії Андрей Данко – коаліційного партнера Фіцо – який втік з місця події. Поширити

Що також важливо розуміти, лише у Братиславі до акції протесту долучилися близько 26 тисяч осіб, більше, ніж попереднього тижня.

Ідентичну тенденцію також спостерігають й в інших містах Словаччини - кількість невдоволених громадян постійно зростає.

За словами журналістів, ініціаторами цих мітингів були опозиційні партії, однак тепер до них також приєднуються громадські організації.

Лідерка Словаччини підтримує вимоги учасників протесту

Словацька президентка Зузана Чапутова 18 січня виступила у парламенті країни.

Вона вимагає у законодавців переглянути плани змін до кримінального кодексу та розпуску спецпрокуратури, що стали причиною занепокоєння з боку офіційного Брюсселю.

За словами Чапутової, внесення подібних змін за прискореною законодавчою процедурою є "безпрецедентним", а відсутність належного експертного обговорення "примножує ризики", позаяк "бракує аналізу всіх її практичних і технічних наслідків".